Під час гасіння пожежі у Луцьку вогнеборці врятували чоловіка





Про це повідомили у



Нагадаємо, пожежа трапилась 10 травня о 05:23.



За 6 хвилин на місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які оперативно приступили до приборкання вогню.



Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили непритомну людину 1953 р.н.. Вони вивели чоловіка на двір та передали до рук медиків.



Ліквідували загорання о 05:48.



Стан потерпілого важкий з позитивною динамікою.

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