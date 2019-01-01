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Під час гасіння пожежі у Луцьку вогнеборці врятували чоловіка

Під час гасіння пожежі у Луцьку вогнеборці врятували чоловіка
У Луцьку на вулиці Соборності горіла квартира. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили непритомного чоловіка.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Нагадаємо, пожежа трапилась 10 травня о 05:23.

За 6 хвилин на місце події прибули працівники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька, які оперативно приступили до приборкання вогню.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили непритомну людину 1953 р.н.. Вони вивели чоловіка на двір та передали до рук медиків.

Ліквідували загорання о 05:48.

Стан потерпілого важкий з позитивною динамікою.

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Теги: пожежа, Луцьк, Соборності
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