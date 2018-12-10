вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку тимчасово обмежать рух декількома вулицями

У Луцьку тимчасово обмежать рух декількома вулицями
У Луцьку обмежать рух деякими вулицями на чотири години у зв'язку з проведенням арт-променаду «Так звучить Луцьк».

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Так, захід 17 травня з 18:00 до 21:00 у місті триватиме арт-променад «Так звучить Луцьк».

Під час заходу обмежать рух автомобілів на ділянках:

Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обмеження руху, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон
Сьогодні, 15:48
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Сьогодні, 15:42
У Луцьку тимчасово обмежать рух декількома вулицями
Сьогодні, 15:37
Не Світязем єдиним: на Шацьких озерах облаштують нову зону відпочинку
Сьогодні, 15:35
У Києві затримали чоловіка з гранатою в автомобілі
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
У Луцьку перекриють рух проспектом Соборності У Луцьку перекриють рух проспектом Соборності
10 грудень, 2018, 11:56
Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА
Сьогодні, 15:57
Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон
Сьогодні, 15:48
Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан
Сьогодні, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Кам'янському священик на повному ходу збив жінку на переході. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 16:22
 0
Назвали ім'я того, хто на дискотеці наніс смертельні удари хлопцеві з Волині: поліція перевіряє версію
Сьогодні, 16:15
 0
Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА
Сьогодні, 15:57
 0
Коли у Луцьку розпочнеться купальний сезон
Сьогодні, 15:48
 0
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8