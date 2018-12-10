У Луцьку тимчасово обмежать рух декількома вулицями





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Так, захід 17 травня з 18:00 до 21:00 у місті триватиме арт-променад «Так звучить Луцьк».



Під час заходу обмежать рух автомобілів на ділянках:



Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку обмежать рух деякими вулицями на чотири години у зв'язку з проведенням арт-променаду «Так звучить Луцьк».Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера ЛуцькаТак, захід 17 травня з 18:00 до 21:00 у місті триватиме арт-променад «Так звучить Луцьк».Під час заходу обмежать рух автомобілів на ділянках:Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію