У Луцьку тимчасово обмежать рух декількома вулицями
Сьогодні, 15:37
У Луцьку обмежать рух деякими вулицями на чотири години у зв'язку з проведенням арт-променаду «Так звучить Луцьк».
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Так, захід 17 травня з 18:00 до 21:00 у місті триватиме арт-променад «Так звучить Луцьк».
Під час заходу обмежать рух автомобілів на ділянках:
Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Так, захід 17 травня з 18:00 до 21:00 у місті триватиме арт-променад «Так звучить Луцьк».
Під час заходу обмежать рух автомобілів на ділянках:
Театральний майдан, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Градний Узвіз, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Кривий Вал, перехрестя вул. Лесі Українки ‒ вул. Сенаторки Левчанівської, майдан Братський міст, перехрестя вул. Ковельська ‒ вул. Данила Галицького, перехрестя вул. Данила Галицького ‒ вул. Кафедральна та перехрестя вул. Караїмська ‒ вул. Кафедральна.
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