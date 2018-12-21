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У молодої волинянки виявили рідкісну хворобу: рідні просять про допомогу

У молодої волинянки виявили рідкісну хворобу: рідні просять про допомогу
Віті Макарук 23 роки, а її синочкові – нема ще й двох. Нещодавно лікарі виявили в жінки пухлину в міжлегеневій частині грудної клітки. Після тривалих дороговартісних обстежень, медики діагностували у жінки синдром Іценка-Кушинга.

Хвороба несподівано та дуже швидко увірвалася у життя Віти, - пише Район.Любомль.

Щоправда, недугу виявили вчасно. Молода мама вже пройшла обстеження, діагноз відомий, на жаль, дуже рідкісний та складний. Щоб побороти зловісну хворобу, потрібен час, сильна віра і підтримка небайдужих.

«Я перша запримітила, що з донькою щось не так: набрала зайвої ваги, з’явилася слабкість. Думала, можливо, це після пологів, а чи знову вагітна. Та через два тижні зрозуміла, що Віту потрібно везти в лікарню. Спочатку прийшли на прийом до сімейного лікаря, він призначив лише дієту, яка не дуже допомагала. Через деякий час проконсультувалися в ендокринолога місцевої лікарні. На жаль, аналізи були невтішними, лейкоцити росли по годинах, тому терміново направили до Луцька», – пригадує мама Людмила Карпюк.

В обласному центрі зробили обстеження і відразу повідомили, що у Віти пухлина. Підозрювали, що розташована у наднирниках чи нирках, але УЗД цього не підтвердило. Здали додаткові аналізи, але часу чекати не було. За рекомендацією лікаря, зібравшись за дві години, поїхали в Київський інститут ендокринології. Зробили МРТ голови та КТ нирок, запідозрили мікроскопічну доброякісну пухлину головного мозку.

Після цього був Київський інститут нейрохірургії, там діагноз не підтвердили, тому направили на КТ легень і пізніше до відомого хірурга Олександра Соколова.

«Лікар відразу сказав: «Нехороше новоутворення в нехорошому місці». Як з’ясувалося, розташована пухлина близько серця. Біопсію робили двічі, перший результат не показав її походження, тому втратили багато дорогоцінного часу. Другий просто шокував: нейроендокринна пухлина 2 градації (NET G2/ атиповий карциноїд). На превеликий жаль, оперувати в Києві не взялися, хіміотерапії робити теж не можна. Призначили препарат у таблетках Кетокеназол для зниження кортизолу (гормону)», – продовжує розповідь Людмила Карпюк.

Діагноз підтвердили у Київському міському онкоцентрі. Призначили аналіз на хромогранін А, який зробили в німецько-українській лабораторії, результатів чекали два тижні. Пухлина прогресувала, Віта набирала ваги, та лікування не могли призначити, боялися помилитися, адже новоутворення дуже рідкісне.

«На жаль, отримавши результати, страшний діагноз підтвердився: 859 одиниць при нормі до 100. На думку медиків, єдине правильне лікування зараз – три уколи Сандостатину (вартість одного 26 тисяч 364 гривні), один кожні 4 тижні, через три – повторний аналіз (1600 гривень кожен). Препарат має зменшити рівень хромограніну А та гормону. Віті зробили таких уже два. Віримо, що пухлина зменшиться, з’явиться шанс на операцію, на яку вже збираємо гроші», – з надією розповідає мама Людмила.

Рідні також зверталися за консультацією до Бреста, де підтвердили правильність діагнозу. Попередили, що лікування буде дуже довгим та дороговартісним, часу нема для повторного обстеження в Мінську, де беруться за таку недугу.

«Віта налаштована оптимістично. Вірить, що з часом пухлину видалять, вона одужає, все буде добре. Після першого уколу протягом двох тижнів доньці трохи легше стало, зменшилися задишка й апетит. Навіть знайомі це помітили. Вона не жаліється, а виховує синочка, намагається допомагати нам по господарству. Віта – «живчик», як і раніше, правда, втомлюється швидко. Буває, що стає їй зовсім важко, тоді намагаюся заспокоїти, вселити віру в краще. Хоча сама плачу, коли донька не бачить», – розповідає мама.

Підтримує Віту, звичайно, й чоловік Олег, який зараз на полігоні. Він підписав контракт на військову службу. Скоро вкотре відправиться в зону ООС.

«Ми й повірити не могли, що на наше горе відгукнеться так багато людей. Дуже вдячні кожному за підтримку. Віточка, правда, соромиться, що доводиться просити допомоги у незнайомих, але самим нам не впоратися з хворобою. Нехай Господь береже нас усіх», – зі сльозами говорить мама.

Рідні Віти Макарук просять фінансової підтримки та щирої молитви.

Кошти можна переказати за реквізитами: 5168 7555 2239 0679 ПриватБанк (отримувач – Карпюк Людмила Федорівна). Телефон для контактів 096-2258785.

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Теги: допомога, гроші, лікування
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