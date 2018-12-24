Волинську фірму через суд змусили віддати сільраді гроші за зрізані дерева





Про це повідомляє



Господарський суд Волинської області стягнув 50 тис. грн заборгованості за договором з одного з господарських товариств.



Згідно із укладеним у березні 2018 року договором про надання послуг підприємство видалило аварійні дерева на території Хорлупівської сільської ради Ківерцівського району та вивезло деревину на суму понад 120 тис. грн, проте гроші сільраді за весь об’єм вивезеної деревини не сплатило.



На час подання позову товариство боргувало до місцевого бюджету понад 50 тис. грн.



Із підприємства стягнули на користь позивача 40,373 тис грн, оскільки решту суми відповідач сплатив під час розгляду справи в суді. Недоотримані кошти товариство зобов’язане сплатити на виконання рішення суду.



Зображення - ілюстративне

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