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Волинянин під час сварки ледь не задушив рідну сестру

Волинянин під час сварки ледь не задушив рідну сестру
Волинянин відпрацює 150 годин громадських робіт за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй сестрі.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент.

Так, у документі сказано, що 8 квітня 2019 року, обвинувачуваний, перебуваючи на літній кухні за місцем проживання, посварився з сестрою та стиснув її шию двома руками, спричинивши жінці тілесні ушкодження у вигляді ссаден в ділянці шиї з обох боків та в ділянці обох передпліч.

Нападник свою вину повністю визнав та щиро розкаявся у вчиненому. Суд, взявши до уваги те, що чоловік був раніше судимим (судимість повністю погашена) та неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, призначив йому покарання у виді 150 громадських робіт.

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Теги: сварка, удушення
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