Волинянин під час сварки ледь не задушив рідну сестру
Сьогодні, 18:01
Волинянин відпрацює 150 годин громадських робіт за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй сестрі.
Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент.
Так, у документі сказано, що 8 квітня 2019 року, обвинувачуваний, перебуваючи на літній кухні за місцем проживання, посварився з сестрою та стиснув її шию двома руками, спричинивши жінці тілесні ушкодження у вигляді ссаден в ділянці шиї з обох боків та в ділянці обох передпліч.
Нападник свою вину повністю визнав та щиро розкаявся у вчиненому. Суд, взявши до уваги те, що чоловік був раніше судимим (судимість повністю погашена) та неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, призначив йому покарання у виді 150 громадських робіт.
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Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент.
Так, у документі сказано, що 8 квітня 2019 року, обвинувачуваний, перебуваючи на літній кухні за місцем проживання, посварився з сестрою та стиснув її шию двома руками, спричинивши жінці тілесні ушкодження у вигляді ссаден в ділянці шиї з обох боків та в ділянці обох передпліч.
Нападник свою вину повністю визнав та щиро розкаявся у вчиненому. Суд, взявши до уваги те, що чоловік був раніше судимим (судимість повністю погашена) та неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, призначив йому покарання у виді 150 громадських робіт.
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