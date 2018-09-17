Волинянин під час сварки ледь не задушив рідну сестру





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише



Так, у документі сказано, що 8 квітня 2019 року, обвинувачуваний, перебуваючи на літній кухні за місцем проживання, посварився з сестрою та стиснув її шию двома руками, спричинивши жінці тілесні ушкодження у вигляді ссаден в ділянці шиї з обох боків та в ділянці обох передпліч.



Нападник свою вину повністю визнав та щиро розкаявся у вчиненому. Суд, взявши до уваги те, що чоловік був раніше судимим (судимість повністю погашена) та неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, призначив йому покарання у виді 150 громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин відпрацює 150 годин громадських робіт за нанесення легких тілесних ушкоджень своїй сестрі.Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, - пише Конкурент Так, у документі сказано, що 8 квітня 2019 року, обвинувачуваний, перебуваючи на літній кухні за місцем проживання, посварився з сестрою та стиснув її шию двома руками, спричинивши жінці тілесні ушкодження у вигляді ссаден в ділянці шиї з обох боків та в ділянці обох передпліч.Нападник свою вину повністю визнав та щиро розкаявся у вчиненому. Суд, взявши до уваги те, що чоловік був раніше судимим (судимість повністю погашена) та неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, призначив йому покарання у виді 150 громадських робіт.

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