У Києві в квартирі знайшли тіла подружжя і виснажену маленьку дитину
Сьогодні, 15:20
У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпровського району Києва в суботу, 11 травня, виявили тіла двох людей і виснажену дворічну дівчинку.
Про повідомляє Інформатор.
Зазначається, що дитину госпіталізували.
Як розповіли сусіди загиблих, вони відчули неприємний запах на сходовій клітці і викликали поліцію і рятувальників.
Співробітники ДСНС відчинили двері і знайшли тіла чоловіка і жінки. Також там перебуавала дитина - дівчинку двох років на руках винесли в машину швидкої допомоги.
Раніше загиблу жінку і її дочку розшукували в одній з груп району в соцмережах.
Сусіди кажуть, що сім'я була неблагополучна - зловживали наркотиками. У четвер, 2 травня, в квартирі чули скандал. Після цього всі зникли. На місці чергують поліцейські, рятувальники і медики. Подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.
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Про повідомляє Інформатор.
Зазначається, що дитину госпіталізували.
Як розповіли сусіди загиблих, вони відчули неприємний запах на сходовій клітці і викликали поліцію і рятувальників.
Співробітники ДСНС відчинили двері і знайшли тіла чоловіка і жінки. Також там перебуавала дитина - дівчинку двох років на руках винесли в машину швидкої допомоги.
Раніше загиблу жінку і її дочку розшукували в одній з груп району в соцмережах.
Сусіди кажуть, що сім'я була неблагополучна - зловживали наркотиками. У четвер, 2 травня, в квартирі чули скандал. Після цього всі зникли. На місці чергують поліцейські, рятувальники і медики. Подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.
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