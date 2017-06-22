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У Києві в квартирі знайшли тіла подружжя і виснажену маленьку дитину

У Києві в квартирі знайшли тіла подружжя і виснажену маленьку дитину
У квартирі однієї з багатоповерхівок Дніпровського району Києва в суботу, 11 травня, виявили тіла двох людей і виснажену дворічну дівчинку.

Про повідомляє Інформатор.

Зазначається, що дитину госпіталізували.

Як розповіли сусіди загиблих, вони відчули неприємний запах на сходовій клітці і викликали поліцію і рятувальників.

Співробітники ДСНС відчинили двері і знайшли тіла чоловіка і жінки. Також там перебуавала дитина - дівчинку двох років на руках винесли в машину швидкої допомоги.

Раніше загиблу жінку і її дочку розшукували в одній з груп району в соцмережах.

Сусіди кажуть, що сім'я була неблагополучна - зловживали наркотиками. У четвер, 2 травня, в квартирі чули скандал. Після цього всі зникли. На місці чергують поліцейські, рятувальники і медики. Подробиці події будуть з'ясовувати правоохоронці.

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Теги: тіла, подружжя, Київ
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