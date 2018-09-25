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Опублікували жахливе відео з аварії в Рованцях, де загинув невідомий

Опублікували жахливе відео з аварії в Рованцях, де загинув невідомий
Учора, 10 травня, на автодорозі у селі Рованці Луцького району легковик ВАЗ 2107 збив пішохода. Чоловік загинув.

Наразі ж в мережі з'явилося відео, де видно, як автівка на швидкості збиває чоловіка, який біг пішохідним переходом. Відео опублікували в групі dtp.kiev.ua у Facebook.

Нагадаємо, за кермом автомобіля перебував 28-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину пішохідним переходом.

Поліція встановлює особу загиблого. На вигляд йому 45-50 років, одягнений в синю джинсову куртку, сині джинси та кофту сіро-зеленого кольору. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером 74-22-25 або «102».

За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: Рованці, аварія, смерть, відео
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