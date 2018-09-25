Опублікували жахливе відео з аварії в Рованцях, де загинув невідомий
Сьогодні, 17:22
Учора, 10 травня, на автодорозі у селі Рованці Луцького району легковик ВАЗ 2107 збив пішохода. Чоловік загинув.
Наразі ж в мережі з'явилося відео, де видно, як автівка на швидкості збиває чоловіка, який біг пішохідним переходом. Відео опублікували в групі dtp.kiev.ua у Facebook.
Нагадаємо, за кермом автомобіля перебував 28-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину пішохідним переходом.
Поліція встановлює особу загиблого. На вигляд йому 45-50 років, одягнений в синю джинсову куртку, сині джинси та кофту сіро-зеленого кольору. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером 74-22-25 або «102».
За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Наразі ж в мережі з'явилося відео, де видно, як автівка на швидкості збиває чоловіка, який біг пішохідним переходом. Відео опублікували в групі dtp.kiev.ua у Facebook.
Нагадаємо, за кермом автомобіля перебував 28-річний лучанин. Водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину пішохідним переходом.
Поліція встановлює особу загиблого. На вигляд йому 45-50 років, одягнений в синю джинсову куртку, сині джинси та кофту сіро-зеленого кольору. Осіб котрим відома будь-яка інформація щодо потерпілого просимо повідомити за номером 74-22-25 або «102».
За фактом летальної дорожньо-транспортної пригоди слідчі Головного управління Національної поліції в області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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