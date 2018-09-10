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Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО

Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО
На Миколаївщині затримали крадіїв IT-боксів. На рахунку у банди – десятки схожих злочинів у багатьох населених пунктах області.

Про це інформує прес-служба поліції Миколаївщини.

Про нову крадіжку поліцію попередили, тож злочинців застали на гарячому. У селищі Олександрівка з магазину чоловіки в масках вже виносили термінал з 10 тис. грн.

Місцеві жителі також зчинили галас. Тож банда намагалася втекти, ледь не збивши поліцейського. Крадіїв наздогнали за півгодини.

Цієї ночі зловмисники вже встигли викрасти термінал з магазину у сусідньому селі.

Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО

Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО

Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО
Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО
Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО
Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО
Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО

Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО

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Теги: Миколаївщина, поліція, викрадачі, термінал
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