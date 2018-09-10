Впіймали на гарячому: на Миколаївщині затримали крадіїв терміналів. ФОТО
Сьогодні, 04:26
На Миколаївщині затримали крадіїв IT-боксів. На рахунку у банди – десятки схожих злочинів у багатьох населених пунктах області.
Про це інформує прес-служба поліції Миколаївщини.
Про нову крадіжку поліцію попередили, тож злочинців застали на гарячому. У селищі Олександрівка з магазину чоловіки в масках вже виносили термінал з 10 тис. грн.
Місцеві жителі також зчинили галас. Тож банда намагалася втекти, ледь не збивши поліцейського. Крадіїв наздогнали за півгодини.
Цієї ночі зловмисники вже встигли викрасти термінал з магазину у сусідньому селі.
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Про це інформує прес-служба поліції Миколаївщини.
Про нову крадіжку поліцію попередили, тож злочинців застали на гарячому. У селищі Олександрівка з магазину чоловіки в масках вже виносили термінал з 10 тис. грн.
Місцеві жителі також зчинили галас. Тож банда намагалася втекти, ледь не збивши поліцейського. Крадіїв наздогнали за півгодини.
Цієї ночі зловмисники вже встигли викрасти термінал з магазину у сусідньому селі.
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