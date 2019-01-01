Мешканці двох вулиць Луцька сидять без гарячої води
Сьогодні, 09:01
У Луцьку через аварійну ситуацію мешканці двох вулиць лишилися без гарячої води.
Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що 13 травня через аварію без гарячого водопостачання лишилися мешканці Кравчука та проспекту Соборності.
«Роботи щодо відновлення планують виконати сьогодні до кінця дня», - зауважила вона.
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Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що 13 травня через аварію без гарячого водопостачання лишилися мешканці Кравчука та проспекту Соборності.
«Роботи щодо відновлення планують виконати сьогодні до кінця дня», - зауважила вона.
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