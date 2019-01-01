Мешканці двох вулиць Луцька сидять без гарячої води





Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як повідомила, що 13 травня через аварію без гарячого водопостачання лишилися мешканці Кравчука та проспекту Соборності.



«Роботи щодо відновлення планують виконати сьогодні до кінця дня», - зауважила вона.

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