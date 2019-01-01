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Пояснили, чому у Луцьку не курсує тролейбус №7

Пояснили, чому у Луцьку не курсує тролейбус №7
Заступник мера Луцька Григорій Недопад розповів, чому з Луцька до Гаразджі перестав їздити тролейбус №7.

Про це йшлося у вівторок, 14 травня, під час оперативної наради у Луцькраді.

За словами Григорія Недопада, на Великодні свята та після забезпечили достатню кількість транспорту до Гаразджі.

«Цей маршрут був економічно недоцільним, адже перевозив зовсім небагато за день. Тому транспорт було спрямовано на інші маршрути, щоби розвантажити їх», - зауважив посадовець.

Із цими проблемами, каже Недопад, стикаються мешканці навколишніх сіл – Струмівка, Піддубці, Гаразджа. І Луцьк не в змозі залучати транспорт на такі відстані, оскільки він потрібен у місті.

«Але попри всі проблеми, попри збитковість, із міста їздить маршрутка №3 у Гаразджу», - додав в.о. мера Григорій Пустовіт.

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Теги: тролейбус, Луцьк, Гаразджа
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