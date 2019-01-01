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14 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 травня 2019 року відзначають день Веремія Запрягальника. З цих днів проводиться велика кількість посівних робіт, а погода встановлюється по-літньому теплою.

Іменини сьогодні святкують: Ніна, Тамара, Макар, пише 24 канал.

Народні прикмети на 14 травня

– Хмарна погода цього дня – зима настане рано і буде дуже морозною.

– Ясна погода – буде гарний урожай.

– З'явилися комарі на Веремія – пора вирушати в поле і сіяти жито.

– Не можна 14 травня давати в борг зерна і насіння – врожаю не буде.

– Ялинові шишки червоніють, а соснові стають зеленими – можна сіяти ячмінь.

– Погана погода – прикмета того, що зима буде суворою.

– Вечірня роса віщує ясний день.

– Пшеницю і озиме жито найкраще сіяти в повний місяць, а овес – за 2 дня до або після повного місяця.

Що можна робити 14 травня

1. Слухайте свій голос та інтуїцію. Не поспішайте з висновками і рішеннями. Це саме той період, коли варто декілька разів відміряти, а лише потім – відрізати.

2. Ідеальний день для самоаналізу та медитації. Надихайтеся природою для створення гарного настрою.

Що не можна робити 14 травня

1. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

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Теги: 14 травня, календар, прикмети, забобони
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