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Столичний підприємець хотів надурити волинських митників

Столичний підприємець хотів надурити волинських митників
На Волині викрили дії київського товариства з обмеженою відповідальністю, спрямовані на зменшення розміру митних платежів.

Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

Керівник підприємтсва, уродженець Донецької області, під час митного оформлення імпорту приховав справжню ціну товару.

З'ясували, що до оформлення на митний пост "Ковель" подали документи, згідно з якими 502 ресори та 472 спіральні пружини стискання для автомобілів ввозились в Україну з Республіки Панама за ціною рахунку-фактури (інвойс) 207,1 тис грн.

Натомість, експортні декларації на цей же товар, копії яких волинським митникам на офіційні запити надали колеги з Польщі та Бельгії, засвідчили справжню вартість закупленої у Бельгії партії – понад 1,28 млн грн.

За подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості для визначення його митної вартості, керівника ТзОВ притягнуть до відповідальності за статтею 483 Митного Кодексу України.

ЇЇ санкція – штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з конфіскацією товару (за рішенням суду).

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Теги: митниця, ДФС, Волинь
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