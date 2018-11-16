Столичний підприємець хотів надурити волинських митників
Сьогодні, 10:06
На Волині викрили дії київського товариства з обмеженою відповідальністю, спрямовані на зменшення розміру митних платежів.
Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.
Керівник підприємтсва, уродженець Донецької області, під час митного оформлення імпорту приховав справжню ціну товару.
З'ясували, що до оформлення на митний пост "Ковель" подали документи, згідно з якими 502 ресори та 472 спіральні пружини стискання для автомобілів ввозились в Україну з Республіки Панама за ціною рахунку-фактури (інвойс) 207,1 тис грн.
Натомість, експортні декларації на цей же товар, копії яких волинським митникам на офіційні запити надали колеги з Польщі та Бельгії, засвідчили справжню вартість закупленої у Бельгії партії – понад 1,28 млн грн.
За подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості для визначення його митної вартості, керівника ТзОВ притягнуть до відповідальності за статтею 483 Митного Кодексу України.
ЇЇ санкція – штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з конфіскацією товару (за рішенням суду).
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Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.
Керівник підприємтсва, уродженець Донецької області, під час митного оформлення імпорту приховав справжню ціну товару.
З'ясували, що до оформлення на митний пост "Ковель" подали документи, згідно з якими 502 ресори та 472 спіральні пружини стискання для автомобілів ввозились в Україну з Республіки Панама за ціною рахунку-фактури (інвойс) 207,1 тис грн.
Натомість, експортні декларації на цей же товар, копії яких волинським митникам на офіційні запити надали колеги з Польщі та Бельгії, засвідчили справжню вартість закупленої у Бельгії партії – понад 1,28 млн грн.
За подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості для визначення його митної вартості, керівника ТзОВ притягнуть до відповідальності за статтею 483 Митного Кодексу України.
ЇЇ санкція – штраф у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення з конфіскацією товару (за рішенням суду).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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