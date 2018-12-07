На Волині горіла вантажівка з курятиною





Про це інформує



Так, 13-го травня о 17:03 у пожежно-рятувальну частину №7 міста Володимир-Волинський повідомили про пожежу.



Ймовірна причина займання – коротке замикання електропроводки. За словами рятувальників, авто марики «DAF» перевозило вантажі ПАТ «Володимр-Волинська птахофабрика».



Ліквідувати пожежу вдалося о 17:25. У її результаті вигоріла кабіна авто. Водій не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Охнівка Володимир-Волинського району загорівся вантажний автомобіль.Про це інформує БУГ Так, 13-го травня о 17:03 у пожежно-рятувальну частину №7 міста Володимир-Волинський повідомили про пожежу.Ймовірна причина займання – коротке замикання електропроводки. За словами рятувальників, авто марики «DAF» перевозило вантажі ПАТ «Володимр-Волинська птахофабрика».Ліквідувати пожежу вдалося о 17:25. У її результаті вигоріла кабіна авто. Водій не постраждав.

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