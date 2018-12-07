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На Волині горіла вантажівка з курятиною

На Волині горіла вантажівка з курятиною
У селі Охнівка Володимир-Волинського району загорівся вантажний автомобіль.

Про це інформує БУГ.

Так, 13-го травня о 17:03 у пожежно-рятувальну частину №7 міста Володимир-Волинський повідомили про пожежу.

Ймовірна причина займання – коротке замикання електропроводки. За словами рятувальників, авто марики «DAF» перевозило вантажі ПАТ «Володимр-Волинська птахофабрика».

Ліквідувати пожежу вдалося о 17:25. У її результаті вигоріла кабіна авто. Водій не постраждав.

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Теги: пожежа, вантажівка
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