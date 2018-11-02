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Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО

Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО
У Луцьку патрульні затримала чоловіка з пакетами наркотиків.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

У ніч на 16 травня патрульні екіпажу моніторингу виявили у підвальному приміщенні на вулиці Щусєва чоловіка, який вживав канабіс. Поруч патрульні помітили пакетик з подрібненою речовиною білого кольору. У якийсь момент хлопець схопив його і намагався з'їсти. Оскільки він намагався чинити опір поліцейським, його затримали за допомогою кайданків.

Поруч виявили ще більш ніж 15 пакетиків з невідомою речовиною, схожою на наркотичну.

Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО


На місце одразу викликали швидку та слідчо-оперативну групу.

Медики при огляді 26-річного чоловіка виявили в нього під язиком пакетик, який той виплюнув, загрози життю вдалось уникнути. Також на місці перебував його брат, який також чинив опір і лаявся. Його затримали й оформили необхідні адмінматеріали. Далі обставини встановлював слідчий.

Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО




Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО

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Теги: поліція, наркотики, Луцьк, кримінал, арешт
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