Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО

Ольга Юревич народила сина.



Про це вона повідомила у своєму Instagram.



Щаслива подія сталась зранку 17 травня.



Ріст дитини – 53 см., вага – 3,690 кг. Однак над ім'ям для свого первістка родина ще роздумує, зізналася журналістка.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost щиро вітає Ольгу та її родину з поповненням та бажає малечі бути здоровим та щасливим!





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