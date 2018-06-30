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Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО

Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО
Луцька журналістка Ольга Юревич народила сина.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

Щаслива подія сталась зранку 17 травня.

Ріст дитини – 53 см., вага – 3,690 кг. Однак над ім'ям для свого первістка родина ще роздумує, зізналася журналістка.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost щиро вітає Ольгу та її родину з поповненням та бажає малечі бути здоровим та щасливим!

Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО

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Теги: народження, Луцьк, Юревич, журналіст
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