Луцька журналістка народила хлопчика. ФОТО
Сьогодні, 09:06
Луцька журналістка Ольга Юревич народила сина.
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Щаслива подія сталась зранку 17 травня.
Ріст дитини – 53 см., вага – 3,690 кг. Однак над ім'ям для свого первістка родина ще роздумує, зізналася журналістка.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost щиро вітає Ольгу та її родину з поповненням та бажає малечі бути здоровим та щасливим!
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Про це вона повідомила у своєму Instagram.
Щаслива подія сталась зранку 17 травня.
Ріст дитини – 53 см., вага – 3,690 кг. Однак над ім'ям для свого первістка родина ще роздумує, зізналася журналістка.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost щиро вітає Ольгу та її родину з поповненням та бажає малечі бути здоровим та щасливим!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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