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Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*

Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Надійна та перевірена часом будівельна компанія "ЛДБК" невпинно працює над зведенням житлового комплексу мрії "Caramel Residence", що став окрасою 40-го мікрорайону Луцька.

Щасливі власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися у "карамельні" квартири ще влітку. На сьогодні ж будівельники продовжують трудитися над зведенням квартир мрії у трьох інших будинках.

У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, уже майже завершили штукатурні роботи всередині осель. Наразі ж будівельники роблять стяжку поверхів. До того ж, багатоповерхівка вже повністю утеплена, тому щасливі власники осель можуть не хвилюватися та економити на "комуналці".

Менше ніж за два тижні у будинку третьої черги ЖК "Caramel Residence", що на Конякіна, 3В, закінчили зведення четвертого поверху і вже на повну будують п'ятий поверх "карамельної" багатоповерхівки.

Невпинно працюють і над будівництвом багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже зводять перший поверх "карамельного" будинку та обіцяють завершити роботи за тиждень. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.

Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*
Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*




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Теги: новобудови, житло, Caramel Residence
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