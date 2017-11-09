Як у Луцьку будують оселі мрії у яскравому ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





Щасливі власники осель у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А, вселилися у



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, уже майже завершили штукатурні роботи всередині осель. Наразі ж будівельники роблять стяжку поверхів. До того ж, багатоповерхівка вже повністю утеплена, тому щасливі власники осель можуть не хвилюватися та економити на "комуналці".



Менше ніж за два тижні у будинку третьої черги ЖК "Caramel Residence", що на Конякіна, 3В, закінчили зведення четвертого поверху і вже на повну будують п'ятий поверх "карамельної" багатоповерхівки.



Невпинно працюють і над будівництвом багатоповерхівки четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже зводять перший поверх "карамельного" будинку та обіцяють завершити роботи за тиждень. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



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