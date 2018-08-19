Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
Сьогодні, 10:10
У Луцьку внаслідок грози та сильного вітру рятувальники виїжджали на виклики населення.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що рятувальники викачували воду на вул. Привокзальній, 13 а та Василя Мойсея, 2.
Також рятувальники були задіяні на прибиранні поваленого дерева вул. Чернишевського та витягуванні автомобіля з води на вул. Карпенка Карого.
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Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що рятувальники викачували воду на вул. Привокзальній, 13 а та Василя Мойсея, 2.
Також рятувальники були задіяні на прибиранні поваленого дерева вул. Чернишевського та витягуванні автомобіля з води на вул. Карпенка Карого.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Могутність і велич природи – потужна блискавка над Луцьком. ФОТО
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