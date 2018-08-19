Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що рятувальники викачували воду на вул. Привокзальній, 13 а та Василя Мойсея, 2.



Також рятувальники були задіяні на прибиранні поваленого дерева вул. Чернишевського та витягуванні автомобіля з води на вул. Карпенка Карого.



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