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Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню

Повалене дерево та затоплене авто: у Луцьку рятувальники надали допомогу населенню
У Луцьку внаслідок грози та сильного вітру рятувальники виїжджали на виклики населення.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що рятувальники викачували воду на вул. Привокзальній, 13 а та Василя Мойсея, 2.

Також рятувальники були задіяні на прибиранні поваленого дерева вул. Чернишевського та витягуванні автомобіля з води на вул. Карпенка Карого.

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Теги: рятувальник, Луцьк
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