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Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет

Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
У пункті пропуску «Дякове», що на українсько-румунському кордоні, прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками затримали волинянина-контрабандиста.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

О 04:25 в пункт пропуску під керуванням 35-річного громадянина України, мешканця міста Ковель, прибув мікроавтобус марки Fial Ducato.

Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила приховані у подвійному днищі мікроавтобуса 7500 пачок сигарет без акцизних марок України.

Тютюнові вироби та мікроавтобус у чоловіка вилучили. Сума оцінки вилученого Fial Ducato 1999 року випуску, склала 100 тисяч гривень.

Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет

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Теги: контрабанда, волинянин, сигарети, кордон
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