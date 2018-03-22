Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет





Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.



О 04:25 в пункт пропуску під керуванням 35-річного громадянина України, мешканця міста Ковель, прибув мікроавтобус марки Fial Ducato.



Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила приховані у подвійному днищі мікроавтобуса 7500 пачок сигарет без акцизних марок України.



Тютюнові вироби та мікроавтобус у чоловіка вилучили. Сума оцінки вилученого Fial Ducato 1999 року випуску, склала 100 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Дякове», що на українсько-румунському кордоні, прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками затримали волинянина-контрабандиста.Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.О 04:25 в пункт пропуску під керуванням 35-річного громадянина України, мешканця міста Ковель, прибув мікроавтобус марки Fial Ducato.Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила приховані у подвійному днищі мікроавтобуса 7500 пачок сигарет без акцизних марок України.Тютюнові вироби та мікроавтобус у чоловіка вилучили. Сума оцінки вилученого Fial Ducato 1999 року випуску, склала 100 тисяч гривень.

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