Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Сьогодні, 14:55
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини квітів.
Фотографії він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Наперекір дощам цвітуть піони...», – прокоментував свій допис автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотографії він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Наперекір дощам цвітуть піони...», – прокоментував свій допис автор.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині виявили російські вантажні вагони. ФОТО
Сьогодні, 15:49
Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Сьогодні, 14:55
Вражаючі фото грози над Волинню
Сьогодні, 13:24