Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній

Віктор Чухрай опублікував світлини квітів.



Фотографії він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



«Наперекір дощам цвітуть піони...», – прокоментував свій допис автор.





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