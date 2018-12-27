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Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній

Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини квітів.

Фотографії він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Наперекір дощам цвітуть піони...», – прокоментував свій допис автор.

Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній
Луцький фотограф поділився ніжними світлинами півоній

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Теги: фотограф, Луцьк, Чухрай
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