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Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО

Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Цьогоріч День Європи в Україні відзначали 18 травня. Відтак, сьогодні лучани мали можливість взяти участь у багатьох тематичних заходах, які відбувались на кількох локаціях - на Театральній площі, у центральному парку та Палаці культури міста.

Зокрема, святкування Дня Європи розпочалося міжнародною інтелектуальною грою “EuroBrainGame-2019”, в якій брали участь школярі з Луцька, Бреста Республіки Білорусь, а також з міст Республіки Польща: Люблін, Жешув, Замость і з Бартошицького повіту.

Учні старших класів завдання виконували англійською мовою.

У парку культури і відпочинку імені Лесі Українки лучани мали змогу насолодитись виступами шкільних колективів, конкурсами, розвагами, майстерками, вікторинами з подарунками, які були реалізовані в рамках пізнавально-розважальної програми “EuroFun”.

Ввечері ж на Театральному майдані продовжилися святкові заходи. Так, лучани та гості міста змогли насолодитися камерною музикою у виконанні учнів та викладачів музичних шкіл Луцька.

Завершився вечір концертом струнного квінтету “Vołosi” з Республіки Польща.

Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО
Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО



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Теги: День Європи, Луцьк, камерна музика, пермофрманс
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