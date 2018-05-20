Камерна музика, танці та розваги: як у Луцьку відзначили День Європи. ФОТО

Цьогоріч День Європи в Україні відзначали 18 травня. Відтак, сьогодні лучани мали можливість взяти участь у багатьох тематичних заходах, які відбувались на кількох локаціях - на Театральній площі, у центральному парку та Палаці культури міста.Зокрема, святкування Дня Європи розпочалося міжнародною інтелектуальною грою “EuroBrainGame-2019”, в якій брали участь школярі з Луцька, Бреста Республіки Білорусь, а також з міст Республіки Польща: Люблін, Жешув, Замость і з Бартошицького повіту.Учні старших класів завдання виконували англійською мовою.У парку культури і відпочинку імені Лесі Українки лучани мали змогу насолодитись виступами шкільних колективів, конкурсами, розвагами, майстерками, вікторинами з подарунками, які були реалізовані в рамках пізнавально-розважальної програми “EuroFun”.Ввечері ж на Театральному майдані продовжилися святкові заходи. Так, лучани та гості міста змогли насолодитися камерною музикою у виконанні учнів та викладачів музичних шкіл Луцька.Завершився вечір концертом струнного квінтету “Vołosi” з Республіки Польща.