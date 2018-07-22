«Вже не одна людина зламала ногу» – у Ковелі просять відремонтувати дорогу. ФОТО

Ірина Новожилова просить нарешті відремонтувати дорогу поблизу місцевого РАЦСу.



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"Ось така чудова дорога красується в центрі міста. По ній ідуть наречені до ЗАГСу. Це мабуть так заплановано, щоб відчути, що в житті не завжди гладко. На ній вже не одна людина зломила ногу і мусила пройти лікування з операційним втручанням. Я особисто 2 роки підряд підвертала ногу (бо єдиний ліхтар біля будинку не світить вже років 9-10, стоїть для краси) і тривалий час лікувалась, не враховуючи, що крім немалих затрат на медпрепарати, змушений терпіти нестерпний біль. Хочеться запропонувати шановним керівникам, які відповідають за цю ділянку, пройтися ввечері до під’їздів і відчути це на собі. Вибачте, але вже увірвався терпець, бо це триває роками!!!!!", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанкапросить нарешті відремонтувати дорогу поблизу місцевого РАЦСу.У facebook-спільноті "Ковель Life" жінка написала, що не одна людина на цьому відрізку дороги вже зламала ногу, адже проблема не лише у ямах, а й відсутності нормального освітлення на цій ділянці вулиці."Ось така чудова дорога красується в центрі міста. По ній ідуть наречені до ЗАГСу. Це мабуть так заплановано, щоб відчути, що в житті не завжди гладко. На ній вже не одна людина зломила ногу і мусила пройти лікування з операційним втручанням. Я особисто 2 роки підряд підвертала ногу (бо єдиний ліхтар біля будинку не світить вже років 9-10, стоїть для краси) і тривалий час лікувалась, не враховуючи, що крім немалих затрат на медпрепарати, змушений терпіти нестерпний біль. Хочеться запропонувати шановним керівникам, які відповідають за цю ділянку, пройтися ввечері до під’їздів і відчути це на собі. Вибачте, але вже увірвався терпець, бо це триває роками!!!!!", - йдеться в дописі.

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