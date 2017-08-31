На Волині фіскали легалізували працю більше 600 найманих осіб

Зусиллями фіскалів на Волині легалізували працю більше шестисот найманих осіб.З початку року завдяки спільним заходам ДФС, Держпраці та інших контролюючих органів у напрямку детінізації ринку праці офіційне працевлаштування отримали 623 особи, – інформує управління податків зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Волинській області.Зокрема, 328 так званих трудових нелегалів виявлено та легалізовано під час рейдів робочих груп, що постійно діють при органах виконавчої влади. Працю 295 осіб легалізували фіскали в ході контрольно-перевірочних заходів.Кожне легальне робоче місце передбачає не лише соціальні гарантії від держави, а й відрахування до бюджету, в тому числі нарахування і сплату єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування, – наголошують в ГУ ДФС у Волинській області.Фінансовий ефект роботи волинських фіскалів - щомісячна сплата 298 тис. гривень ПДФО, 364 тис. гривень єдиного внеску та 25 тис. гривень військового збору. Окрім того, легалізованим в ході перевірок працівникам виплачено заробітну плату на загальну суму 617 тис. гривень.Як результат, до бюджету ще додатково сплачено 112 тис. гривень податку на доходи фізичних осіб, 136 тис. гривень єдиного внеску, 9 тис. гривень військового збору.«Активна протидія «тіньовому» сегменту на ринку праці – серед першочергових завдань органів ДФС, оскільки, окрім бюджетних втрат, існування нелегальних працівників має вкрай негативні соціальні наслідки. В межах повноважень ми намагаємося якісно опрацьовувати інформацію щодо зловживань працедавців та переконуємо їх враховувати інтереси держави та громадян.Як правило, дев’ять із десяти роботодавців, яких ми запрошуємо на співбесіди, дослухаються до наших аргументів. Найбільш вагомий наш аргумент - детінізації економіки має вирішальне значення для економічного розвитку країни та повноти бюджетних надходжень», - запевнила начальник ГУ ДФС у Волинській області