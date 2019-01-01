У «Промені» покажуть оновлену частину фільму «Чужий» англійською*



англійською мовою.



Це відбувається для всіх охочих підтягнути мову та краще сприймати її на слух в цікавій формі.



Цього вівторка, 21 травня, до на честь свого 40-річчя фільм «Чужий»

повернеться на великий екран. У Multiplex буде демонструватися нова версія фільму, яка була відреставрована в 2018 році.



Квитки на фільм можна придбати у касі РЦ «Промінь», в додатку Multiplex, або ж на сайті:



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