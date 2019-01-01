У «Промені» покажуть оновлену частину фільму «Чужий» англійською*
Сьогодні, 17:08
Щовівторка у кінотеатрі Multiplex, що у Промені, проходять сеанси
англійською мовою.
Це відбувається для всіх охочих підтягнути мову та краще сприймати її на слух в цікавій формі.
Цього вівторка, 21 травня, до на честь свого 40-річчя фільм «Чужий»
повернеться на великий екран. У Multiplex буде демонструватися нова версія фільму, яка була відреставрована в 2018 році.
Квитки на фільм можна придбати у касі РЦ «Промінь», в додатку Multiplex, або ж на сайті: http://promin.lutsk.ua/films#/films/alien__eng
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англійською мовою.
Це відбувається для всіх охочих підтягнути мову та краще сприймати її на слух в цікавій формі.
Цього вівторка, 21 травня, до на честь свого 40-річчя фільм «Чужий»
повернеться на великий екран. У Multiplex буде демонструватися нова версія фільму, яка була відреставрована в 2018 році.
Квитки на фільм можна придбати у касі РЦ «Промінь», в додатку Multiplex, або ж на сайті: http://promin.lutsk.ua/films#/films/alien__eng
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