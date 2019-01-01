Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2019





Результати іспитів будуть враховані як результати державної підсумкової атестації, а також, за бажанням випускників, як вступні випробування при вступі до закладів вищої освіти, - повідомляє



Графік проведення зовнішнього оцінювання

У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з математики, також у травні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури, іноземних мов та фізики. ЗНО з історії України, біології, географії та хімії відбудеться у червні.



Інформаційна сторінка учасника ЗНО

Для кожного зареєстрованого учасника зовнішнього оцінювання створена інформаційна сторінка, на який буде розміщуватись основна інформація про перебіг тестування. Також на інформаційній сторінці розміщене запрошення-перепустка на ЗНО, в якій вказано місце та час проведення тестування з кожного навчального предмета.



Доступ до сторінки здійснюється за номером і пін-кодом, що вказані у сертифікаті ЗНО.



Допуск до пунктів тестування

Усі тести зовнішнього незалежного оцінювання розпочинатимуться об 11-й годині. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування.



Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту ЗНО обов’язково має пред’явити:



- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

- документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;

- запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.



Увага! За умови відсутності Сертифіката та документа, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту ЗНО також не допускаються.



Оголошення правильних відповідей

З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання, правильні відповіді на завдання кожного тесту оголошуються наступного робочого дня після проведення тестування з певного навчального предмета.



Визначення результатів ЗНО

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета відбувається у декілька етапів, основними з яких є: встановлення порога «склав/не склав» для кожного тесту, переведення тестових балів кожного учасника в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів, переведення тестових балів в оцінки за шкалою 1-12 балів та розміщення результатів учасника ЗНО на інформаційній сторінці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок 21 травня, в Україні розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.Результати іспитів будуть враховані як результати державної підсумкової атестації, а також, за бажанням випускників, як вступні випробування при вступі до закладів вищої освіти, - повідомляє Освіта.ua У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з математики, також у травні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури, іноземних мов та фізики. ЗНО з історії України, біології, географії та хімії відбудеться у червні.Для кожного зареєстрованого учасника зовнішнього оцінювання створена інформаційна сторінка, на який буде розміщуватись основна інформація про перебіг тестування. Також на інформаційній сторінці розміщене запрошення-перепустка на ЗНО, в якій вказано місце та час проведення тестування з кожного навчального предмета.Доступ до сторінки здійснюється за номером і пін-кодом, що вказані у сертифікаті ЗНО.Усі тести зовнішнього незалежного оцінювання розпочинатимуться об 11-й годині. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування.Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту ЗНО обов’язково має пред’явити:- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;- документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;- запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.За умови відсутності Сертифіката та документа, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту ЗНО також не допускаються.З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання, правильні відповіді на завдання кожного тесту оголошуються наступного робочого дня після проведення тестування з певного навчального предмета.Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета відбувається у декілька етапів, основними з яких є: встановлення порога «склав/не склав» для кожного тесту, переведення тестових балів кожного учасника в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів, переведення тестових балів в оцінки за шкалою 1-12 балів та розміщення результатів учасника ЗНО на інформаційній сторінці.

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