Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2019
Сьогодні, 07:25
У вівторок 21 травня, в Україні розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.
Результати іспитів будуть враховані як результати державної підсумкової атестації, а також, за бажанням випускників, як вступні випробування при вступі до закладів вищої освіти, - повідомляє Освіта.ua.
Графік проведення зовнішнього оцінювання
У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з математики, також у травні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури, іноземних мов та фізики. ЗНО з історії України, біології, географії та хімії відбудеться у червні.
Інформаційна сторінка учасника ЗНО
Для кожного зареєстрованого учасника зовнішнього оцінювання створена інформаційна сторінка, на який буде розміщуватись основна інформація про перебіг тестування. Також на інформаційній сторінці розміщене запрошення-перепустка на ЗНО, в якій вказано місце та час проведення тестування з кожного навчального предмета.
Доступ до сторінки здійснюється за номером і пін-кодом, що вказані у сертифікаті ЗНО.
Допуск до пунктів тестування
Усі тести зовнішнього незалежного оцінювання розпочинатимуться об 11-й годині. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування.
Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту ЗНО обов’язково має пред’явити:
- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
- документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;
- запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.
Увага! За умови відсутності Сертифіката та документа, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту ЗНО також не допускаються.
Оголошення правильних відповідей
З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання, правильні відповіді на завдання кожного тесту оголошуються наступного робочого дня після проведення тестування з певного навчального предмета.
Визначення результатів ЗНО
Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета відбувається у декілька етапів, основними з яких є: встановлення порога «склав/не склав» для кожного тесту, переведення тестових балів кожного учасника в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів, переведення тестових балів в оцінки за шкалою 1-12 балів та розміщення результатів учасника ЗНО на інформаційній сторінці.
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Результати іспитів будуть враховані як результати державної підсумкової атестації, а також, за бажанням випускників, як вступні випробування при вступі до закладів вищої освіти, - повідомляє Освіта.ua.
Графік проведення зовнішнього оцінювання
У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з математики, також у травні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури, іноземних мов та фізики. ЗНО з історії України, біології, географії та хімії відбудеться у червні.
Інформаційна сторінка учасника ЗНО
Для кожного зареєстрованого учасника зовнішнього оцінювання створена інформаційна сторінка, на який буде розміщуватись основна інформація про перебіг тестування. Також на інформаційній сторінці розміщене запрошення-перепустка на ЗНО, в якій вказано місце та час проведення тестування з кожного навчального предмета.
Доступ до сторінки здійснюється за номером і пін-кодом, що вказані у сертифікаті ЗНО.
Допуск до пунктів тестування
Усі тести зовнішнього незалежного оцінювання розпочинатимуться об 11-й годині. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування.
Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту ЗНО обов’язково має пред’явити:
- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
- документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;
- запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.
Увага! За умови відсутності Сертифіката та документа, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту ЗНО також не допускаються.
Оголошення правильних відповідей
З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання, правильні відповіді на завдання кожного тесту оголошуються наступного робочого дня після проведення тестування з певного навчального предмета.
Визначення результатів ЗНО
Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета відбувається у декілька етапів, основними з яких є: встановлення порога «склав/не склав» для кожного тесту, переведення тестових балів кожного учасника в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів, переведення тестових балів в оцінки за шкалою 1-12 балів та розміщення результатів учасника ЗНО на інформаційній сторінці.
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