вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2019

Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2019
У вівторок 21 травня, в Україні розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати іспитів будуть враховані як результати державної підсумкової атестації, а також, за бажанням випускників, як вступні випробування при вступі до закладів вищої освіти, - повідомляє Освіта.ua.

Графік проведення зовнішнього оцінювання
У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 21 травня тестуванням з математики, також у травні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури, іноземних мов та фізики. ЗНО з історії України, біології, географії та хімії відбудеться у червні.

Інформаційна сторінка учасника ЗНО
Для кожного зареєстрованого учасника зовнішнього оцінювання створена інформаційна сторінка, на який буде розміщуватись основна інформація про перебіг тестування. Також на інформаційній сторінці розміщене запрошення-перепустка на ЗНО, в якій вказано місце та час проведення тестування з кожного навчального предмета.

Доступ до сторінки здійснюється за номером і пін-кодом, що вказані у сертифікаті ЗНО.

Допуск до пунктів тестування
Усі тести зовнішнього незалежного оцінювання розпочинатимуться об 11-й годині. Допуск учасників зовнішнього оцінювання до пункту ЗНО розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування.

Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту ЗНО обов’язково має пред’явити:

- сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;
- документ, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті;
- запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні.

Увага! За умови відсутності Сертифіката та документа, назва і номер якого зазначені у Сертифікаті, учасник зовнішнього оцінювання не допускається до проходження зовнішнього оцінювання. Учасники зовнішнього оцінювання, які запізнилися, до пункту ЗНО також не допускаються.

Оголошення правильних відповідей
З метою інформування учасників зовнішнього оцінювання, правильні відповіді на завдання кожного тесту оголошуються наступного робочого дня після проведення тестування з певного навчального предмета.

Визначення результатів ЗНО
Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з кожного предмета відбувається у декілька етапів, основними з яких є: встановлення порога «склав/не склав» для кожного тесту, переведення тестових балів кожного учасника в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів, переведення тестових балів в оцінки за шкалою 1-12 балів та розміщення результатів учасника ЗНО на інформаційній сторінці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО, математика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2019
Сьогодні, 07:25
Через стару покрівлю у мешканців луцької багатоповерхівки поцвіли стіни
Сьогодні, 06:24
У Луцьку встановлять ще 6 «кликунів»
Сьогодні, 05:47
Юні волинянки – серед переможців загальноукраїнського диктанту з польської мови
Сьогодні, 04:16
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу
Сьогодні, 03:34
Схожі новини
ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників ЗНО з математики стане обов’язковим для всіх випускників
26 квітень, 17:10
ЗНО 2019: графік проведення зовнішнього оцінювання ЗНО 2019: графік проведення зовнішнього оцінювання
03 травень, 00:33
Стартувало пробне ЗНО з української мови Стартувало пробне ЗНО з української мови
17 березень, 09:13
На Волині учні можуть складати ЗНО з біології шрифтом Брайля На Волині учні можуть складати ЗНО з біології шрифтом Брайля
25 січень, 19:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні стартує основна сесія ЗНО-2019
Сьогодні, 07:25
 0
Через стару покрівлю у мешканців луцької багатоповерхівки поцвіли стіни
Сьогодні, 06:24
 0
У Луцьку встановлять ще 6 «кликунів»
Сьогодні, 05:47
 0
Юні волинянки – серед переможців загальноукраїнського диктанту з польської мови
Сьогодні, 04:16
 0
У селі під Луцьком капітально ремонтують дорогу
Сьогодні, 03:34
 0
Медіа
відео
1/8