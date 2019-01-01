У місті на Волині – нова святкова ілюмінація. ФОТО





Про це повідомляє видання "



Святкову ілюмінацію – світильники та освітлювальну апаратуру придбали за 450 тисяч гривень. Закупівлі відбулися через сайт Прозорро. Стартова ціна була півмільйона гривень.







Зазвичай ілюмінацію вмикають у святкові дні. Місто тепер прикрашатимуть нові конструкції: світильники та освітлювальна арматура: 28 комплектів святкової ілюмінації (перший вид світлова конструкція – Кронштейн), 15 комплектів святкової ілюмінації (другий вид світлова конструкція – Кронштейн), 1 штука святкової ілюмінації (третій вид світлова конструкція – Перетяжка), 1 штука святкової ілюмінації (четвертий вид світлова конструкція – Перетяжка).







Роботи виконує виробниче управління комунального господарства. Як виглядатиме новий святковий вечірній Нововолинськ побачимо згодом.







Зліва на фото на опорі нова ілюмінація, справа – та, що була

Працівники говорять, що можливо старі світильні конструкції будуть розміщувати в інших місцях.



Зліва на фото на опорі нова ілюмінація, справа – та, що була



Вечірній Нововолинськ 9-го травня 2019 року

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську замінюють освітлювальну апаратуру на опорах. 20-го травня на проспекті Перемоги встановлювали нові конструкції.Про це повідомляє видання " БУГ ".Святкову ілюмінацію – світильники та освітлювальну апаратуру придбали за 450 тисяч гривень. Закупівлі відбулися через сайт Прозорро. Стартова ціна була півмільйона гривень.Зазвичай ілюмінацію вмикають у святкові дні. Місто тепер прикрашатимуть нові конструкції: світильники та освітлювальна арматура: 28 комплектів святкової ілюмінації (перший вид світлова конструкція – Кронштейн), 15 комплектів святкової ілюмінації (другий вид світлова конструкція – Кронштейн), 1 штука святкової ілюмінації (третій вид світлова конструкція – Перетяжка), 1 штука святкової ілюмінації (четвертий вид світлова конструкція – Перетяжка).Роботи виконує виробниче управління комунального господарства. Як виглядатиме новий святковий вечірній Нововолинськ побачимо згодом.Зліва на фото на опорі нова ілюмінація, справа – та, що булаПрацівники говорять, що можливо старі світильні конструкції будуть розміщувати в інших місцях.

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