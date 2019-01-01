У місті на Волині – нова святкова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У Нововолинську замінюють освітлювальну апаратуру на опорах. 20-го травня на проспекті Перемоги встановлювали нові конструкції.
Про це повідомляє видання "БУГ".
Святкову ілюмінацію – світильники та освітлювальну апаратуру придбали за 450 тисяч гривень. Закупівлі відбулися через сайт Прозорро. Стартова ціна була півмільйона гривень.
Зазвичай ілюмінацію вмикають у святкові дні. Місто тепер прикрашатимуть нові конструкції: світильники та освітлювальна арматура: 28 комплектів святкової ілюмінації (перший вид світлова конструкція – Кронштейн), 15 комплектів святкової ілюмінації (другий вид світлова конструкція – Кронштейн), 1 штука святкової ілюмінації (третій вид світлова конструкція – Перетяжка), 1 штука святкової ілюмінації (четвертий вид світлова конструкція – Перетяжка).
Роботи виконує виробниче управління комунального господарства. Як виглядатиме новий святковий вечірній Нововолинськ побачимо згодом.
Зліва на фото на опорі нова ілюмінація, справа – та, що була
Працівники говорять, що можливо старі світильні конструкції будуть розміщувати в інших місцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє видання "БУГ".
Святкову ілюмінацію – світильники та освітлювальну апаратуру придбали за 450 тисяч гривень. Закупівлі відбулися через сайт Прозорро. Стартова ціна була півмільйона гривень.
Зазвичай ілюмінацію вмикають у святкові дні. Місто тепер прикрашатимуть нові конструкції: світильники та освітлювальна арматура: 28 комплектів святкової ілюмінації (перший вид світлова конструкція – Кронштейн), 15 комплектів святкової ілюмінації (другий вид світлова конструкція – Кронштейн), 1 штука святкової ілюмінації (третій вид світлова конструкція – Перетяжка), 1 штука святкової ілюмінації (четвертий вид світлова конструкція – Перетяжка).
Роботи виконує виробниче управління комунального господарства. Як виглядатиме новий святковий вечірній Нововолинськ побачимо згодом.
Зліва на фото на опорі нова ілюмінація, справа – та, що була
Працівники говорять, що можливо старі світильні конструкції будуть розміщувати в інших місцях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Сьогодні, 12:33
У місті на Волині – нова святкова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 12:20
У центрі Луцька ремонтують вулицю і зрізають дерева. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Що не можна перевозити через кордон: поради Волинської митниці
Сьогодні, 11:49