У WEST AUTO HUB - новий відеоблог*
Сьогодні, 14:55
Автомобільна компанія WEST AUTO HUB відзняла ще один відеоблог. У новому випуску йдеться про торговий автомайданчик компанії.
«Презентуємо вам новий відеоблог! Цього разу Вікторія Доманська (керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку) - розповідає про наш Автомайданчик WEST AUTO HUB - місце, де кожен може продати або купити авто!
Чому це краще, ніж авторинок? Як працює автомайдагчик? Як продати авто з WEST AUTO HUB? Дивіться у відео!», - йдеться у дописі на офіційній сторінці компанії у Facebook
Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі фахівець компанії WEST AUTO HUB розповідав про сідельний тягач Volvo FH У WEST AUTO HUB презентували новий відеоблог*
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«Презентуємо вам новий відеоблог! Цього разу Вікторія Доманська (керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку) - розповідає про наш Автомайданчик WEST AUTO HUB - місце, де кожен може продати або купити авто!
Чому це краще, ніж авторинок? Як працює автомайдагчик? Як продати авто з WEST AUTO HUB? Дивіться у відео!», - йдеться у дописі на офіційній сторінці компанії у Facebook
Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі фахівець компанії WEST AUTO HUB розповідав про сідельний тягач Volvo FH У WEST AUTO HUB презентували новий відеоблог*
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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