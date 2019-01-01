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У WEST AUTO HUB - новий відеоблог*

У WEST AUTO HUB - новий відеоблог*
Автомобільна компанія WEST AUTO HUB відзняла ще один відеоблог. У новому випуску йдеться про торговий автомайданчик компанії.

«Презентуємо вам новий відеоблог! Цього разу Вікторія Доманська (керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку) - розповідає про наш Автомайданчик WEST AUTO HUB - місце, де кожен може продати або купити авто!

Чому це краще, ніж авторинок? Як працює автомайдагчик? Як продати авто з WEST AUTO HUB? Дивіться у відео!», - йдеться у дописі на офіційній сторінці компанії у Facebook

Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі фахівець компанії WEST AUTO HUB розповідав про сідельний тягач Volvo FH У WEST AUTO HUB презентували новий відеоблог*


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Теги: WEST AUTO HUB, блог
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