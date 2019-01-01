У WEST AUTO HUB - новий відеоблог*

WEST AUTO HUB відзняла ще один відеоблог. У новому випуску йдеться про торговий автомайданчик компанії.



«Презентуємо вам новий відеоблог! Цього разу Вікторія Доманська (керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку) - розповідає про наш Автомайданчик



Чому це краще, ніж авторинок? Як працює автомайдагчик? Як продати авто з WEST AUTO HUB? Дивіться у відео!», - йдеться у дописі на офіційній сторінці компанії у Facebook



Нагадаємо, що у попередньому відеоблозі фахівець компанії WEST AUTO HUB розповідав про сідельний тягач Volvo FH





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобільна компаніявідзняла ще один відеоблог. У новому випуску йдеться про торговий автомайданчик компанії.«Презентуємо вам новий відеоблог! Цього разу) - розповідає про наш Автомайданчик WEST AUTO HUB - місце, де кожен може продати або купити авто!Чому це краще, ніж авторинок? Як працює автомайдагчик? Як продати авто з WEST AUTO HUB? Дивіться у відео!», - йдеться у дописі на офіційній сторінці компанії уНагадаємо, що у попередньому відеоблозі фахівець компанії WEST AUTO HUB розповідав про сідельний тягач Volvo FH У WEST AUTO HUB презентували новий відеоблог*

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