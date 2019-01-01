На території Луцька розводити багаття заборонено, – муніципали

Працівники департаменту муніципальної варти Луцькради нагадують лучанам про заборону розведення вогнищ на території міста.Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.З настанням теплих, ясних і погожих днів, почастішали випадки розведення неконтрольованого багаття в громадських місцях та місцях масового відпочинку людей.Так і впродовж останніх вихідних, інспектори відділу "Група швидкого реагування" при здійсненні ними патрулювання по території Центрального парку імені Лесі Українки та парку 900-річчя виявляли більше 15 таких порушень.З громадянами, котрі розпалювали неконтрольоване багаття проводилися профілактично роз'яснювальні бесіди щодо шкідливо ті та небезпечності таких дій. Департамент нагадує та звертається до усіх лучан та гостей міста - розводити багаття на території нашого міста заборонено.Такі дії трактуються, як порушення Правил благоустрою міста Луцька та тягнуть за собою адміністративну відповідальність згідно ст.152 КУпАП.