Нетверезий водій хотів відкупитись від луцьких патрульних. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
У Луцьку на вулиці Ковельській п'яний водій запропонував хабар працівнику патрульної поліції.
Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких патрульних.
3 година ночі. Знову Volkswagen Passat, водій якого обгрунтовано підозрюється в алкогольному сп’янінні.
Щоправда, цього разу керманич не втікав, як його «колега» кілька годин тому. Пройшов тест на місці – 1, 56 проміле, що майже у 8 разів вище допустимої норми.
Під час оформлення протоколу поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, аби уникнути адміністративної відповідальності.
На зауваження, що це кримінал, не зреагував і наполягав на своєму.
Командир роти, якому лише кілька днів тому пропонували хабара, викликає на місце слідчо-оперативну групу, яка фіксує належним чином порушення.
21-річний житель Маневиччини отримує протокол за керування в алкогольному сп’янінні, також йому загрожує кримінальна відповідальність за дачу неправомірної вигоди поліцейському.
«29-річний патрульний Дмитро отримує шану й повагу, а також премію за відмову від хабара!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких патрульних.
3 година ночі. Знову Volkswagen Passat, водій якого обгрунтовано підозрюється в алкогольному сп’янінні.
Щоправда, цього разу керманич не втікав, як його «колега» кілька годин тому. Пройшов тест на місці – 1, 56 проміле, що майже у 8 разів вище допустимої норми.
Під час оформлення протоколу поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, аби уникнути адміністративної відповідальності.
На зауваження, що це кримінал, не зреагував і наполягав на своєму.
Командир роти, якому лише кілька днів тому пропонували хабара, викликає на місце слідчо-оперативну групу, яка фіксує належним чином порушення.
21-річний житель Маневиччини отримує протокол за керування в алкогольному сп’янінні, також йому загрожує кримінальна відповідальність за дачу неправомірної вигоди поліцейському.
«29-річний патрульний Дмитро отримує шану й повагу, а також премію за відмову від хабара!» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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