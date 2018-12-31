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Нетверезий водій хотів відкупитись від луцьких патрульних. ФОТО. ВІДЕО

Нетверезий водій хотів відкупитись від луцьких патрульних. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській п'яний водій запропонував хабар працівнику патрульної поліції.

Про це повідомили на Facebook-сторінці луцьких патрульних.

3 година ночі. Знову Volkswagen Passat, водій якого обгрунтовано підозрюється в алкогольному сп’янінні.

Щоправда, цього разу керманич не втікав, як його «колега» кілька годин тому. Пройшов тест на місці – 1, 56 проміле, що майже у 8 разів вище допустимої норми.

Під час оформлення протоколу поклав на сидіння службового автомобіля неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень, аби уникнути адміністративної відповідальності.

На зауваження, що це кримінал, не зреагував і наполягав на своєму.
Командир роти, якому лише кілька днів тому пропонували хабара, викликає на місце слідчо-оперативну групу, яка фіксує належним чином порушення.

21-річний житель Маневиччини отримує протокол за керування в алкогольному сп’янінні, також йому загрожує кримінальна відповідальність за дачу неправомірної вигоди поліцейському.

«29-річний патрульний Дмитро отримує шану й повагу, а також премію за відмову від хабара!» – йдеться у дописі.



Нетверезий водій хотів відкупитись від луцьких патрульних. ФОТО. ВІДЕО
Нетверезий водій хотів відкупитись від луцьких патрульних. ФОТО. ВІДЕО
Нетверезий водій хотів відкупитись від луцьких патрульних. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: поліція, Луцьк, алкоголь
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