Гастрономічні фішки: чим варто поласувати на Світязі





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Печена риба



Ця страва набирає популярності у туристів завдяки відносно невисокій ціні та смаку. Господарі використовують для запікання печі, які ще залишилися від бабусь і дідусів.



Порада: Як правильно їсти печену рибу. Печений карась ковтається разом з кістками і головою, настільки ніжний, що розсипається в руках, тане у роті, викликає незабутні смакові відчуття.



Світязькі пончики



Кожен, хто їде на Світязь, неодмінно повинен спробувати смачні світязькі пончики з різноманітними начинками. Місцеві господині тримають в секреті рецепти смачних пончиків і передають знання своїм дітям, адже страва стала візитною карткою Світязя. Найбільш смачними вважають пончики з начинкою зі смородини, чорниці, полуниці, вишні, абрикосів, згущеного молока, маку.



Порада: якщо ви схочете спробувати пончики, то не потрібно йти на базар, їх можна придбати прямо на березі озера у господинь, які пропонують там свою випічку.



Копчений вугор



Під час відпочинку радять спробувати копченого вугра, що особливо смачний в місцевих господарів. Місцеві жителі запропонують як живих, так і копчених вугрів. Їх можна придбати на продуктових ринках і на березі озера прямо на пляжі.



Порада: як правильно нарізати вугра. Для початку вугра потрібно розрізати вздовж хребта. А далі ставимо ніж під кутом 45 градусів до вугра і відрізаємо шматок. Має вийти косий надріз.



Варені раки



На відпочинку вам запропонують варених раків, яких можна придбати на вагу так і поштучно. Варені раки на відпочинку для багатьох туристів традиційно стали закускою до пива. Коли купуєте варених раків, звертайте увару на хвіст: згорнутий хвіст свідчить про свіжість продукту.



Як правильно їсти раків:





Лісові ягоди



Щоб поєднати відпочинок на Світязі з корисним, скуштуйте місцевих лісових ягід, які жителі збирають в екологічно чистому куточку національного парку. Тут запропонують спробувати чорниці, суниці, ожину, журавлину. Влітку, перебуваючи на відпочинку на озері, прогулюючись сосновим лісом, цілком можливо самостійно назбирати повний кошик лісових ягід.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про найбільш популярні страви місцевої кухні, які повинні скуштувати туристи на Світязі.Про це інформує Світязь центр Ця страва набирає популярності у туристів завдяки відносно невисокій ціні та смаку. Господарі використовують для запікання печі, які ще залишилися від бабусь і дідусів.Як правильно їсти печену рибу. Печений карась ковтається разом з кістками і головою, настільки ніжний, що розсипається в руках, тане у роті, викликає незабутні смакові відчуття.Світязькі пончикиКожен, хто їде на Світязь, неодмінно повинен спробувати смачні світязькі пончики з різноманітними начинками. Місцеві господині тримають в секреті рецепти смачних пончиків і передають знання своїм дітям, адже страва стала візитною карткою Світязя. Найбільш смачними вважають пончики з начинкою зі смородини, чорниці, полуниці, вишні, абрикосів, згущеного молока, маку.якщо ви схочете спробувати пончики, то не потрібно йти на базар, їх можна придбати прямо на березі озера у господинь, які пропонують там свою випічку.Під час відпочинку радять спробувати копченого вугра, що особливо смачний в місцевих господарів. Місцеві жителі запропонують як живих, так і копчених вугрів. Їх можна придбати на продуктових ринках і на березі озера прямо на пляжі.як правильно нарізати вугра. Для початку вугра потрібно розрізати вздовж хребта. А далі ставимо ніж під кутом 45 градусів до вугра і відрізаємо шматок. Має вийти косий надріз.На відпочинку вам запропонують варених раків, яких можна придбати на вагу так і поштучно. Варені раки на відпочинку для багатьох туристів традиційно стали закускою до пива. Коли купуєте варених раків, звертайте увару на хвіст: згорнутий хвіст свідчить про свіжість продукту.Як правильно їсти раків:Щоб поєднати відпочинок на Світязі з корисним, скуштуйте місцевих лісових ягід, які жителі збирають в екологічно чистому куточку національного парку. Тут запропонують спробувати чорниці, суниці, ожину, журавлину. Влітку, перебуваючи на відпочинку на озері, прогулюючись сосновим лісом, цілком можливо самостійно назбирати повний кошик лісових ягід.

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