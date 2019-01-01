У «Промені» виступить Сергій Міхалок і група «ЛЯПІС 98»*

Сергій Міхалок представлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», що складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які співають ось уже кілька поколінь.



Про це повідомляють організатори.



Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр родоначальників р-р радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і кращим з кращих.



Кожен їхній концерт - це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу!



Квитки тут:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 червня в розважальному центрі «Промінь» оркестр «ЛЯПІС 98» і його незмінний лідерпредставлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», що складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які співають ось уже кілька поколінь.Про це повідомляють організатори.Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр родоначальників р-р радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і кращим з кращих.Кожен їхній концерт - це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу!Квитки тут: https://lutsk.karabas.com/ua/sergej-mihalok-i-gruppa-lyapis-98-46



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