У «Промені» виступить Сергій Міхалок і група «ЛЯПІС 98»*
Сьогодні, 20:46
13 червня в розважальному центрі «Промінь» оркестр «ЛЯПІС 98» і його незмінний лідер Сергій Міхалок представлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», що складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які співають ось уже кілька поколінь.
Про це повідомляють організатори.
Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр родоначальників р-р радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і кращим з кращих.
Кожен їхній концерт - це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу!
Квитки тут: https://lutsk.karabas.com/ua/sergej-mihalok-i-gruppa-lyapis-98-46
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Про це повідомляють організатори.
Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр родоначальників р-р радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і кращим з кращих.
Кожен їхній концерт - це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу!
Квитки тут: https://lutsk.karabas.com/ua/sergej-mihalok-i-gruppa-lyapis-98-46
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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