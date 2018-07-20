На Волині збили велосипедиста: чоловік – в лікарні
Сьогодні, 10:29
Учора, 22 травня, на вулиці Ковельській у селищі Турійську Volkswagen Golf збив велосипедиста.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Подія трапилася в обідню пору. За кермом автомобіля перебував 25-річний житель Володимира-Волинського. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 33-річного жителя Турійського району, який рухався біля дороги у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Подія трапилася в обідню пору. За кермом автомобіля перебував 25-річний житель Володимира-Волинського. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 33-річного жителя Турійського району, який рухався біля дороги у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Фото ілюстративне
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