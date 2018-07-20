На Волині збили велосипедиста: чоловік – в лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Подія трапилася в обідню пору. За кермом автомобіля перебував 25-річний житель Володимира-Волинського. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 33-річного жителя Турійського району, який рухався біля дороги у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 22 травня, на вулиці Ковельській у селищі Турійську Volkswagen Golf збив велосипедиста.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Подія трапилася в обідню пору. За кермом автомобіля перебував 25-річний житель Володимира-Волинського. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 33-річного жителя Турійського району, який рухався біля дороги у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

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