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У Ковелі влітку працюватимуть тільки 2 дитсадки

У Ковелі влітку працюватимуть тільки 2 дитсадки
У Ковелі влітку тимчасово призупиняють свою роботу 12 з 14 садків з метою їх якісної підготовки до нового навчального року. Працюватимуть лише два чергових заклади.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Цього року з 3 червня по 16 серпня дітей прийматимуть ДНЗ № 8 (вул. 40 років Перемоги, 19) та ДНЗ № 10 (вул. Сєченова, 15 а).

Ця інформація доведена до відома батьків та вивчається потреба у необхідності перебування дітей у чергових дитсадках.

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Теги: дитячий садок, літо, канікули, Ковель
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