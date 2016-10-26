У Ковелі влітку працюватимуть тільки 2 дитсадки





Про це йдеться на



Цього року з 3 червня по 16 серпня дітей прийматимуть ДНЗ № 8 (вул. 40 років Перемоги, 19) та ДНЗ № 10 (вул. Сєченова, 15 а).



Ця інформація доведена до відома батьків та вивчається потреба у необхідності перебування дітей у чергових дитсадках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі влітку тимчасово призупиняють свою роботу 12 з 14 садків з метою їх якісної підготовки до нового навчального року. Працюватимуть лише два чергових заклади.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Цього року з 3 червня по 16 серпня дітей прийматимуть ДНЗ № 8 (вул. 40 років Перемоги, 19) та ДНЗ № 10 (вул. Сєченова, 15 а).Ця інформація доведена до відома батьків та вивчається потреба у необхідності перебування дітей у чергових дитсадках.

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