Показали новий ролик про Луцьк, який зняли з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 08:34
Опублікували ролик про місто Луцьк, який знімали із дрону.
Його можна переглянути на Youtube-каналі KUKIN.Company, – пише Конкурент.
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Довідково:
KUKIN.Company – це ініціатор соціальних проектів в Україні, які можна реалізувати за допомогою інноваційних технологій. Автором відео, як зазначено в описі каналу, є UKRAINE by DRONE – соціальний проект спрямований на популяризацію пам'яток архітектури і українських міст.
Нині на каналі є відео про Запоріжжя, Ірпінь, парк «Феофанія», Золоті Ворота та ін.
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Його можна переглянути на Youtube-каналі KUKIN.Company, – пише Конкурент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Довідково:
KUKIN.Company – це ініціатор соціальних проектів в Україні, які можна реалізувати за допомогою інноваційних технологій. Автором відео, як зазначено в описі каналу, є UKRAINE by DRONE – соціальний проект спрямований на популяризацію пам'яток архітектури і українських міст.
Нині на каналі є відео про Запоріжжя, Ірпінь, парк «Феофанія», Золоті Ворота та ін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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