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Показали новий ролик про Луцьк, який зняли з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали новий ролик про Луцьк, який зняли з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Опублікували ролик про місто Луцьк, який знімали із дрону.

Його можна переглянути на Youtube-каналі KUKIN.Company, – пише Конкурент.

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Довідково:

KUKIN.Company – це ініціатор соціальних проектів в Україні, які можна реалізувати за допомогою інноваційних технологій. Автором відео, як зазначено в описі каналу, є UKRAINE by DRONE – соціальний проект спрямований на популяризацію пам'яток архітектури і українських міст.

Нині на каналі є відео про Запоріжжя, Ірпінь, парк «Феофанія», Золоті Ворота та ін.


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Теги: ролик, Луцьк, промоція, дрон
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