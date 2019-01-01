Волинян попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 09:35
Волинські рятувальники попереджають жителів області про погіршення погоди.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Рівень небезпеки – І (жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
Рівень небезпеки – І (жовтий).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин створив мініатюрну ножну ступу. ФОТО
Сьогодні, 09:51
Скільки на Волині коштує кошик з «молочкою»
Сьогодні, 09:40
Волинян попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 09:35