Волинян попереджають про погіршення погодних умов





Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.



За даними УкрГідрометцентру, 24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.



Рівень небезпеки – І (жовтий).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники попереджають жителів області про погіршення погоди.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.За даними УкрГідрометцентру, 24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.Рівень небезпеки – І (жовтий).

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