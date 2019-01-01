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Волинян попереджають про погіршення погодних умов

Волинян попереджають про погіршення погодних умов
Волинські рятувальники попереджають жителів області про погіршення погоди.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, 24 травня в західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Рівень небезпеки – І (жовтий).


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Теги: Волинь, погода
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