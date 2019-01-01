25 травня на Волині: гортаючи календар

Дмитро Пушка (на фото).





Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Софії Ройко, директора готелю «Світязь» Юрія Карвіна, власного кореспондента газети «Волинь-нова» у Нововолинську Алли Лісової, атовця та громадського діяча Богдана Пташника



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Денис.



Бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.



У цей день 1934 року народився відомий на Волині письменник, публіцист, почесний громадянин міста Луцька Петро Мах.



Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського.



Помер 17 березня 2011 року.



25 травня 2004-го з головного конвеєра ВАТ «Луцький автомобільний завод» зійшов 40-тисячний ВАЗ-2107. Це стало результатом тісної співпраці ЛуАЗу, концерну «Укрпромінвест» і ВАТ «АвтоВАЗ».

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