Все було залито кров’ю: на Одещині жорстоко вбили бізнесмена

Андрій Безбабченка. Злочинці залишили елітне авто Інфініті, а на руці в жертви дорогий годинник.



Про це пишуть



Чоловікові було 55 років. Він мав будівельну компанію і працював керівником адміністрації двох міст – Тирасполя та Дністровська. А коли влада там змінилася, три роки тому, начебто – втік в Україну. І тепер знайшов тут власну смерть.



Закривавлене тіло Андрія Безбабченка знайшли у Вапнярці, у недобудованому гаражі. Картина була шокуюча: бізнесмен – спертий на стінку, поруч зі своїм автомобілем. Руки жертви невідомих убивць зав’язані скотчем, череп – проломлений, а все довкола – буквально залито людською кров’ю.



Чи Андрія Безбабченка вбили вдома, чи у недобудованому гаражі – поки невідомо. В поліції заявили, що ситуацію не коментуватимуть, поки не знайдуть злочинців. Очевидно, головна версія – розбійний напад з метою пограбування. Провадження відкрили за трьома статтями: умисне вбивство, розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом. Та не слід відкидати й замовне вбивство – з політичних мотивів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Одещині вбили бізнесмена і колишнього політичного діяча невизнаного Придністров’я,. Злочинці залишили елітне авто Інфініті, а на руці в жертви дорогий годинник.Про це пишуть Факти Чоловікові було 55 років. Він мав будівельну компанію і працював керівником адміністрації двох міст – Тирасполя та Дністровська. А коли влада там змінилася, три роки тому, начебто – втік в Україну. І тепер знайшов тут власну смерть.Закривавлене тіло Андрія Безбабченка знайшли у Вапнярці, у недобудованому гаражі. Картина була шокуюча: бізнесмен – спертий на стінку, поруч зі своїм автомобілем. Руки жертви невідомих убивць зав’язані скотчем, череп – проломлений, а все довкола – буквально залито людською кров’ю.Чи Андрія Безбабченка вбили вдома, чи у недобудованому гаражі – поки невідомо. В поліції заявили, що ситуацію не коментуватимуть, поки не знайдуть злочинців. Очевидно, головна версія – розбійний напад з метою пограбування. Провадження відкрили за трьома статтями: умисне вбивство, розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом. Та не слід відкидати й замовне вбивство – з політичних мотивів.

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