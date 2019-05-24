Все було залито кров’ю: на Одещині жорстоко вбили бізнесмена
Сьогодні, 04:49
На Одещині вбили бізнесмена і колишнього політичного діяча невизнаного Придністров’я, Андрій Безбабченка. Злочинці залишили елітне авто Інфініті, а на руці в жертви дорогий годинник.
Про це пишуть Факти.
Чоловікові було 55 років. Він мав будівельну компанію і працював керівником адміністрації двох міст – Тирасполя та Дністровська. А коли влада там змінилася, три роки тому, начебто – втік в Україну. І тепер знайшов тут власну смерть.
Закривавлене тіло Андрія Безбабченка знайшли у Вапнярці, у недобудованому гаражі. Картина була шокуюча: бізнесмен – спертий на стінку, поруч зі своїм автомобілем. Руки жертви невідомих убивць зав’язані скотчем, череп – проломлений, а все довкола – буквально залито людською кров’ю.
Чи Андрія Безбабченка вбили вдома, чи у недобудованому гаражі – поки невідомо. В поліції заявили, що ситуацію не коментуватимуть, поки не знайдуть злочинців. Очевидно, головна версія – розбійний напад з метою пограбування. Провадження відкрили за трьома статтями: умисне вбивство, розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом. Та не слід відкидати й замовне вбивство – з політичних мотивів.
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Про це пишуть Факти.
Чоловікові було 55 років. Він мав будівельну компанію і працював керівником адміністрації двох міст – Тирасполя та Дністровська. А коли влада там змінилася, три роки тому, начебто – втік в Україну. І тепер знайшов тут власну смерть.
Закривавлене тіло Андрія Безбабченка знайшли у Вапнярці, у недобудованому гаражі. Картина була шокуюча: бізнесмен – спертий на стінку, поруч зі своїм автомобілем. Руки жертви невідомих убивць зав’язані скотчем, череп – проломлений, а все довкола – буквально залито людською кров’ю.
Чи Андрія Безбабченка вбили вдома, чи у недобудованому гаражі – поки невідомо. В поліції заявили, що ситуацію не коментуватимуть, поки не знайдуть злочинців. Очевидно, головна версія – розбійний напад з метою пограбування. Провадження відкрили за трьома статтями: умисне вбивство, розбій і незаконне заволодіння транспортним засобом. Та не слід відкидати й замовне вбивство – з політичних мотивів.
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