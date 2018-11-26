Школярі з Волині запускають серйозний природоохоронний проект

Олена Голядинець.



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Таку ідею і велику мотивацію для її впровадження в життя Олена Василівна привезла з Києва, де команда навчального закладу взяла участь у триденному семінарі в рамках проекту «Школа без сміття» (Zero Waste School), започаткованого в Україні Фондом братів Кличків. Гімназію відібрали для участі у проекті після розгляду понад півтори тисячі заявок. Всього ж на травневих семінарах у столиці побували 100 шкільних команд, з яких 6 – з Волинської області.



«Про існування проекту нам розповіли в Шацькій ОТГ. В школі зацікавились ним, адже проблема збору, сортування та утилізації відходів у нашому курортному краї є досить актуальною. Ми сформували команду, в яку ввійшли, окрім мене, вчителька біології та трудового навчання Леся Прасюк, і троє восьмикласників: Роман Самолюк, Мар’яна Цекот і Вікторія Забродоцька», – розповідає Олена Василівна.



Організація семінару в столиці була на досить високому рівні: шачани, як і всі інші учасники, проживали в комфортабельному готелі і були забезпечені повноцінним харчуванням. Цікавим і пізнавальним був перший день, коли діти і дорослі знайомилися один з одним, а організатори вчили їх працювати в команді. Другий день запам’ятався шацькій делегації тим, що вона, після тренінгу, створила власний проект. Він має за мету організувати збір сміття біля озера Велике Чорне і навчити жителів Шацька його сортувати.



«Проект важливий, адже територія біля озера – це улюблене місце відпочинку шачан і гостей селища, тому там завжди багато сміття. Нам буде непросто його реалізувати, бо потрібно буде донести до людей важливість справи, придбати і встановити сміттєві баки, домовитися з комунальним підприємством про вивезення відходів. Крім того, маємо відшукати спонсорів, які погодяться фінансувати проект», – зазначила заступник директора.



Проте в команді є рушійна сила – це діти, котрі не хочуть стояти осторонь і вже готові приступити до реалізації проекту.







Роман Самолюк, ділячись враженнями від поїздки в Київ, з захопленням розповідає про нових друзів, цікаві заняття, ідеї з реалізації проекту в рідній школі. Він активний спортсмен і побував на змаганнях різного рівня в усіх куточках України і за кордоном. Хоче, аби його селище було чистим та охайним, щоб приваблювало туристів і викликало в них захоплення.



Восьмикласниця Мар’яна Цекот, яку вчителі називають генератором ідей, готова сама вчитися і навчати інших, як жити в середовищі без сміття.



«Сама атмосфера семінару в Києві мотивувала нас до роботи. Вільне спілкування, підтримка з боку однолітків, ніякого страху і невпевненості, а головне, на заході не було вчителя і учня, керівника і підлеглого – всі були рівні. Ми навіть зверталися до наставників на ім’я, без по батькові. За три дні навчання я зрозуміла, наскільки важливо реалізувати наш проект. Буде непросто, але ми справимося!» – розповідає дівчинка.







Вікторія Забродоцька вперше побувала в столиці, і емоції від побаченого і, зокрема, участі в семінарі, її переповнювали. Найбільше запам’ятався третій день, коли представники шкіл, яким вдалося реалізувати задумане, ділилися досвідом з початківцями. Вклад дітей був направду величезним: вони писали в газети інформацію про проект, давали оголошення про акції та пошук спонсорів, стукали в двері владних кабінетів і зверталися до підприємців з проханням фінансово підтримати проект. Їх спочатку не сприймали всерйоз, і лише кропітка робота і наполегливість дозволили досягнути бажаного результату.



Леся Прасюк, класний керівник 8-Б класу Шацької гімназії, пишається своїми учнями, які проявили екологічну свідомість і з великим ентузіазмом долучилися до гарної справи. Попереду дуже багато роботи, і команда проекту, який почне реалізовуватися в школі з осені, розраховує на підтримку влади, громадських організацій і представників бізнесу.



«Ми маємо допомогти школярам, учителям, батькам, а згодом і жителям громади стати однією великою командою, адже у нас є спільна мета – запровадити сортування відходів і жити без сміття», – наголосила Леся Миколаївна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Троє учнів і двоє педагогів ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІІ ст.-гімназія» смт Шацьк готують до реалізації серйозний природоохоронний проект, покликаний навчити школярів, а згодом і жителів усієї Шацької ОТГ не засмічувати середовище, в якому живуть, прибирати довкола себе і правильно сортувати сміття. «Якщо ми хочемо вдихати свіже повітря, пити чисту воду і зберегти красу природи Шацьких озер для майбутніх поколінь – маємо починати діяти», – переконана заступник директора з виховної роботи Шацької гімназіїПро це пише «Район. Бізнес» Таку ідею і велику мотивацію для її впровадження в життя Олена Василівна привезла з Києва, де команда навчального закладу взяла участь у триденному семінарі в рамках проекту «Школа без сміття» (Zero Waste School), започаткованого в Україні Фондом братів Кличків. Гімназію відібрали для участі у проекті після розгляду понад півтори тисячі заявок. Всього ж на травневих семінарах у столиці побували 100 шкільних команд, з яких 6 – з Волинської області.«Про існування проекту нам розповіли в Шацькій ОТГ. В школі зацікавились ним, адже проблема збору, сортування та утилізації відходів у нашому курортному краї є досить актуальною. Ми сформували команду, в яку ввійшли, окрім мене, вчителька біології та трудового навчання, і троє восьмикласників:», – розповідає Олена Василівна.Організація семінару в столиці була на досить високому рівні: шачани, як і всі інші учасники, проживали в комфортабельному готелі і були забезпечені повноцінним харчуванням. Цікавим і пізнавальним був перший день, коли діти і дорослі знайомилися один з одним, а організатори вчили їх працювати в команді. Другий день запам’ятався шацькій делегації тим, що вона, після тренінгу, створила власний проект. Він має за мету організувати збір сміття біля озера Велике Чорне і навчити жителів Шацька його сортувати.«Проект важливий, адже територія біля озера – це улюблене місце відпочинку шачан і гостей селища, тому там завжди багато сміття. Нам буде непросто його реалізувати, бо потрібно буде донести до людей важливість справи, придбати і встановити сміттєві баки, домовитися з комунальним підприємством про вивезення відходів. Крім того, маємо відшукати спонсорів, які погодяться фінансувати проект», – зазначила заступник директора.Проте в команді є рушійна сила – це діти, котрі не хочуть стояти осторонь і вже готові приступити до реалізації проекту.Роман Самолюк, ділячись враженнями від поїздки в Київ, з захопленням розповідає про нових друзів, цікаві заняття, ідеї з реалізації проекту в рідній школі. Він активний спортсмен і побував на змаганнях різного рівня в усіх куточках України і за кордоном. Хоче, аби його селище було чистим та охайним, щоб приваблювало туристів і викликало в них захоплення.Восьмикласниця Мар’яна Цекот, яку вчителі називають генератором ідей, готова сама вчитися і навчати інших, як жити в середовищі без сміття.«Сама атмосфера семінару в Києві мотивувала нас до роботи. Вільне спілкування, підтримка з боку однолітків, ніякого страху і невпевненості, а головне, на заході не було вчителя і учня, керівника і підлеглого – всі були рівні. Ми навіть зверталися до наставників на ім’я, без по батькові. За три дні навчання я зрозуміла, наскільки важливо реалізувати наш проект. Буде непросто, але ми справимося!» – розповідає дівчинка.Вікторія Забродоцька вперше побувала в столиці, і емоції від побаченого і, зокрема, участі в семінарі, її переповнювали. Найбільше запам’ятався третій день, коли представники шкіл, яким вдалося реалізувати задумане, ділилися досвідом з початківцями. Вклад дітей був направду величезним: вони писали в газети інформацію про проект, давали оголошення про акції та пошук спонсорів, стукали в двері владних кабінетів і зверталися до підприємців з проханням фінансово підтримати проект. Їх спочатку не сприймали всерйоз, і лише кропітка робота і наполегливість дозволили досягнути бажаного результату.Леся Прасюк, класний керівник 8-Б класу Шацької гімназії, пишається своїми учнями, які проявили екологічну свідомість і з великим ентузіазмом долучилися до гарної справи. Попереду дуже багато роботи, і команда проекту, який почне реалізовуватися в школі з осені, розраховує на підтримку влади, громадських організацій і представників бізнесу.«Ми маємо допомогти школярам, учителям, батькам, а згодом і жителям громади стати однією великою командою, адже у нас є спільна мета – запровадити сортування відходів і жити без сміття», – наголосила Леся Миколаївна.

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