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На Волині волонтерська організація святкує 5-річчя

На Волині волонтерська організація святкує 5-річчя
Волонтерську організацію її засновники назвали словом «Вбережу». Воно, на думку його учасників, найповніше висловлює почуття, з якими волонтери їхали на передову неоголошеної війни на сході.

Перший рейс волонтерів із Ковельського району відбувся ще у 2014 році, коли бійці 51-бригали, що базувалась на Волині, перебували на полігоні. Про це пише газета "День".

Возили і матраци, бо мобілізовані просто не мали на чому спати, медичні засоби і медикаменти, продукти харчування та багато іншого, що потребували як військові, так і мешканці Старобільського району на Луганщині, з яким у ковельчан почалися партнерські стосунки.

Поїздки один з засновників волонтерського руху ковельчанин Ігор Верчук давно не рахує, їх було вже понад 50.

З нагоди п’ятої річниці створення волонтерської організації у Ковелі провели благодійний концерт, на якому збирали кошти для лікування хворої дитини учасника АТО.

Зараз, каже Ігор Верчук, українські військові вже не потребують особливої матеріальної допомоги, бо армія забезпечена нормально.

Але дуже потребують підтримки моральної. Тому разом з допомогою матеріальною волонтери возили і артистів, чиї виступи у підрозділах українських військових сприймали на ура.

Ігор Верчук, Едуард Сколінчук, Василь Марчук, Сергій Козуля (Ковель), композитор Степан Петрусь, заслужений артист України Василь Була, народна артистка України Світлана Мирвода, Серго Сокольник (Київ), Зоя Тимченко (Бориспіль), Микола Більшевич (Луцьк) - багато людей за 5 років пройшло через волонтерство у «Вбережу».

Наталія Малімон

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Теги: волонтери, Вбережу, Ковель
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