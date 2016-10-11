Луцьк обіцяють забезпечити контейнерами для мокрого і сухого сміття до кінця року





Про це у четвертому випуску інтерактивного проекту «Звіти_наживо» на телеканалі UAВолинь від команд UA:Суспільне мовлення та Громадського руху ЧЕСНО зазначив директор Департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась. Пише



«До кінця року, сподіваюся, ми повністю охопимо Луцьк. Мається на увазі, що відбудеться укрупнення майданчиків», – зазначив керівник департаменту.



Протягом трьох тижнів відбудеться інформування, у який контейнер кидати сміття: мокре чи сухе. Водночас він додав, що комунальники надалі для цих контейнерів розроблять графіки для збору різного виду сміття сміттєвозом. Щодо збору пет-пляшок, то місто повністю забезпечене.



Щодо приватного сектора, то тут планують йти за принципом «жовтого мішка», який практикують у Німеччині. Місто закупило 10 тисяч пакетів, які будуть роздані населенню з приватного сектору. У цей пакет в ідеалі мають збирати суху фракцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку є 450 майданчиків для твердих побутових відходів. Не вистачає ще близько двох сотень контейнерів для роздільного збору сміття.Про це у четвертому випуску інтерактивного проекту «Звіти_наживо» на телеканалі UAВолинь від команд UA:Суспільне мовлення та Громадського руху ЧЕСНО зазначив директор Департаменту ЖКГ Луцької міської ради. Пише ІА "Конкурент" «До кінця року, сподіваюся, ми повністю охопимо Луцьк. Мається на увазі, що відбудеться укрупнення майданчиків», – зазначив керівник департаменту.Протягом трьох тижнів відбудеться інформування, у який контейнер кидати сміття: мокре чи сухе. Водночас він додав, що комунальники надалі для цих контейнерів розроблять графіки для збору різного виду сміття сміттєвозом. Щодо збору пет-пляшок, то місто повністю забезпечене.Щодо приватного сектора, то тут планують йти за принципом «жовтого мішка», який практикують у Німеччині. Місто закупило 10 тисяч пакетів, які будуть роздані населенню з приватного сектору. У цей пакет в ідеалі мають збирати суху фракцію.

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