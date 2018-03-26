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Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО

Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО
Лучани нарікають на жахливий стан дороги на межі Луцька та Гіркої Полонки.

Відтак, на платформі "Відкрите місто" зареєстрували звернення з проханням вжити заходів.

Автор звернення Юрій Горбач написав, що цю ділянку дороги не так давно ремонтували. А нині стан дороги настільки жахливий, що деякі водії ями об'їжджають узбіччям.

"На межі Луцька і села Полонка жахливий стан дорожнього покриття. Потенційне місце скупчення ДТП. Рік чи півтора тому цю ділянку ремонтували, тепер дороги знову нема. Місцями авто обїжджають дорогу по узбіччю", - йдеться в дописі.

Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО

Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО

Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО

Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО


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Теги: дорога, ями, Гірка полонка, Відкрите місто
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