Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО
Сьогодні, 08:12
Лучани нарікають на жахливий стан дороги на межі Луцька та Гіркої Полонки.
Відтак, на платформі "Відкрите місто" зареєстрували звернення з проханням вжити заходів.
Автор звернення Юрій Горбач написав, що цю ділянку дороги не так давно ремонтували. А нині стан дороги настільки жахливий, що деякі водії ями об'їжджають узбіччям.
"На межі Луцька і села Полонка жахливий стан дорожнього покриття. Потенційне місце скупчення ДТП. Рік чи півтора тому цю ділянку ремонтували, тепер дороги знову нема. Місцями авто обїжджають дорогу по узбіччю", - йдеться в дописі.
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Відтак, на платформі "Відкрите місто" зареєстрували звернення з проханням вжити заходів.
Автор звернення Юрій Горбач написав, що цю ділянку дороги не так давно ремонтували. А нині стан дороги настільки жахливий, що деякі водії ями об'їжджають узбіччям.
"На межі Луцька і села Полонка жахливий стан дорожнього покриття. Потенційне місце скупчення ДТП. Рік чи півтора тому цю ділянку ремонтували, тепер дороги знову нема. Місцями авто обїжджають дорогу по узбіччю", - йдеться в дописі.
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