Лучани просять відремонтувати дорогу на виїзді з міста. ФОТО

Лучани нарікають на жахливий стан дороги на межі Луцька та Гіркої Полонки.Відтак, на платформі "Відкрите місто" зареєстрували звернення з проханням вжити заходів.Автор зверненнянаписав, що цю ділянку дороги не так давно ремонтували. А нині стан дороги настільки жахливий, що деякі водії ями об'їжджають узбіччям."На межі Луцька і села Полонка жахливий стан дорожнього покриття. Потенційне місце скупчення ДТП. Рік чи півтора тому цю ділянку ремонтували, тепер дороги знову нема. Місцями авто обїжджають дорогу по узбіччю", - йдеться в дописі.