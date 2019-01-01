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Показали, які безпілотні літаки-розвідники дислокувались на Волині 50 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, які безпілотні літаки-розвідники дислокувались на Волині 50 років тому. РЕТРОФОТО
На території Волині дислокувалися справжні безпілотні літаки-розвідники Ту-123 (ДБР-1) “Яструб”.

Ці безпілотні літаки довжиною 28 метрів і вагою понад 35 тонн керувались кількома наземними командами операторів, розганялись до швидкості 2700 кілометрів на годину і могли виконувати розвідувальні польоти на висоті 23 кілометри та віддаленні 3700 кілометрів від місця дислокації, - повідомляє Організація волинських авіалюбителів.

Дислокувались ці літаки на військовому аеродромі на околиці села Жовтневе (нині село Сусваль) у Володимир-Волинському районі та входили до складу 4-ї окремої гвардійської орденів Богдана Хмельницького та Олександра Невського ескадрильї безпілотних літаків-розвідників. Ця ескадрилья була сформована на військовому аеродромі Жовтневе в 1968 році та дислокувалась на ньому до 26-го вересня 1980 року, коли за наказом Міністерства Оборони СРСР її передислокували на військовий аеродром у селищі Дашів Вінницької області.

Проте слід зазначити, що дуже високі льотні характеристики безпілотних літаків-розвідників Ту-123 (ДБР-1) “Яструб” вимагали для проведення їх навчальних польотів дуже великих за простором територій. Тому планові практичні запуски та польоти цих літаків відбувались лише один раз на рік.

Показали, які безпілотні літаки-розвідники дислокувались на Волині 50 років тому. РЕТРОФОТО

Для їх проведення всю ескадрилью разом з літаками, допоміжною автомобільною технікою та особовим складом залізничним ешелоном на декілька тижнів передислоковували на полігони у малозаселених регіонах СРСР.

Показали, які безпілотні літаки-розвідники дислокувались на Волині 50 років тому. РЕТРОФОТО

Після проведення серії практичних навчальних запусків і польотів усю ескадрилью знову ж таки залізничним ешелоном передислоковували на місце постійної дислокації на військовий аеродром Жовтневе у Володимир-Волинському районі. Там протягом усього наступного року до наступних практичних навчань особовий склад ескадрильї відпрацьовував лише процес підготовки літаків до запусків без проведення самих запусків і польотів, тому у волинському небі літаки цього типу жодного разу не з’являлись. Побачити їх можна було тільки на Волинській землі.

Фото – з особистого архіву ветерана 4-ї окремої гвардійської орденів Богдана Хмельницького та Олександра Невського ескадрильї безпілотних літаків-розвідників Альфреда Матусевича.

На знімках безпілотні літаки-розвідники Ту-123 (ДБР-1) “Яструб” зі складу даної ескадрильї на пускових установках на стартовій позиції на військовому аеродромі Жовтневе у Володимир-Волинському районі.

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Теги: безпілотники, літаки, ретрофото
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