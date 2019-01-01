Показали, які безпілотні літаки-розвідники дислокувались на Волині 50 років тому. РЕТРОФОТО





Ці безпілотні літаки довжиною 28 метрів і вагою понад 35 тонн керувались кількома наземними командами операторів, розганялись до швидкості 2700 кілометрів на годину і могли виконувати розвідувальні польоти на висоті 23 кілометри та віддаленні 3700 кілометрів від місця дислокації, -



Дислокувались ці літаки на військовому аеродромі на околиці села Жовтневе (нині село Сусваль) у Володимир-Волинському районі та входили до складу 4-ї окремої гвардійської орденів Богдана Хмельницького та Олександра Невського ескадрильї безпілотних літаків-розвідників. Ця ескадрилья була сформована на військовому аеродромі Жовтневе в 1968 році та дислокувалась на ньому до 26-го вересня 1980 року, коли за наказом Міністерства Оборони СРСР її передислокували на військовий аеродром у селищі Дашів Вінницької області.



Проте слід зазначити, що дуже високі льотні характеристики безпілотних літаків-розвідників Ту-123 (ДБР-1) “Яструб” вимагали для проведення їх навчальних польотів дуже великих за простором територій. Тому планові практичні запуски та польоти цих літаків відбувались лише один раз на рік.





Для їх проведення всю ескадрилью разом з літаками, допоміжною автомобільною технікою та особовим складом залізничним ешелоном на декілька тижнів передислоковували на полігони у малозаселених регіонах СРСР.





Після проведення серії практичних навчальних запусків і польотів усю ескадрилью знову ж таки залізничним ешелоном передислоковували на місце постійної дислокації на військовий аеродром Жовтневе у Володимир-Волинському районі. Там протягом усього наступного року до наступних практичних навчань особовий склад ескадрильї відпрацьовував лише процес підготовки літаків до запусків без проведення самих запусків і польотів, тому у волинському небі літаки цього типу жодного разу не з’являлись. Побачити їх можна було тільки на Волинській землі.



Фото – з особистого архіву ветерана 4-ї окремої гвардійської орденів Богдана Хмельницького та Олександра Невського ескадрильї безпілотних літаків-розвідників Альфреда Матусевича.



На знімках безпілотні літаки-розвідники Ту-123 (ДБР-1) “Яструб” зі складу даної ескадрильї на пускових установках на стартовій позиції на військовому аеродромі Жовтневе у Володимир-Волинському районі.

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