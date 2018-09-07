Лучани виявили на дорогах міста три провалля

Мешканці Луцька протягом двох тижнів неодноразово зверталися у Луцькраду щодо ремонту доріг та пішохідних тротуарів.Про це 28 травня під час оперативної наради розповіла директор Центру надання адміністративних послугТак, за її словами, лучани протягом двох тижнів просили відремонтувати дорожнє покриття на вулицях Конякіна, 10, Чорновола, 28, перехрестя вулиць Карпенка-Карого – Ківерцівська, та також пішохідних тротуарів на мосту на вулиці Шевченка.Окрім того, лучани просили мерію ліквідувати провалля за такими адресами: Привокзальна, 13 (біля стоянки машин швидкої допомоги), на перехресті вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, на вулиці Карпенка-Карого (під мостом, що на проспекті Перемоги).