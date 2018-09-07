Лучани виявили на дорогах міста три провалля
Сьогодні, 09:10
Мешканці Луцька протягом двох тижнів неодноразово зверталися у Луцькраду щодо ремонту доріг та пішохідних тротуарів.
Про це 28 травня під час оперативної наради розповіла директор Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як.
Так, за її словами, лучани протягом двох тижнів просили відремонтувати дорожнє покриття на вулицях Конякіна, 10, Чорновола, 28, перехрестя вулиць Карпенка-Карого – Ківерцівська, та також пішохідних тротуарів на мосту на вулиці Шевченка.
Окрім того, лучани просили мерію ліквідувати провалля за такими адресами: Привокзальна, 13 (біля стоянки машин швидкої допомоги), на перехресті вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, на вулиці Карпенка-Карого (під мостом, що на проспекті Перемоги).
Головне фото – ілюстративне
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Про це 28 травня під час оперативної наради розповіла директор Центру надання адміністративних послуг Лариса Карп’як.
Так, за її словами, лучани протягом двох тижнів просили відремонтувати дорожнє покриття на вулицях Конякіна, 10, Чорновола, 28, перехрестя вулиць Карпенка-Карого – Ківерцівська, та також пішохідних тротуарів на мосту на вулиці Шевченка.
Окрім того, лучани просили мерію ліквідувати провалля за такими адресами: Привокзальна, 13 (біля стоянки машин швидкої допомоги), на перехресті вулиць Лесі Українки та Кривий Вал, на вулиці Карпенка-Карого (під мостом, що на проспекті Перемоги).
Головне фото – ілюстративне
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Коментарі 1
Нешановні журналісти! Термін "провалля" має трішечки інше значення
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