Волинські медики надали допомогу двом людям, які впали з висоти
Сьогодні, 09:16
За добу 27 травня волинські медики зареєстрували 448 звернень та здійснили 365 виїздів, з яких 10 – безрезультатні.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 118 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 132 особи.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 3 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, 2 – з приводу падіння з висоти та 2 – кримінальний травматизм.
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант прийняв та проаналізував 118 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 132 особи.
Бригади екстреної медичної допомоги виявили 3 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, 2 – з приводу падіння з висоти та 2 – кримінальний травматизм.
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