Волинські медики надали допомогу двом людям, які впали з висоти





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Лікар-консультант прийняв та проаналізував 118 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.



На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 132 особи.



Бригади екстреної медичної допомоги виявили 3 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, 2 – з приводу падіння з висоти та 2 – кримінальний травматизм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 27 травня волинські медики зареєстрували 448 звернень та здійснили 365 виїздів, з яких 10 – безрезультатні.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант прийняв та проаналізував 118 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 132 особи.Бригади екстреної медичної допомоги виявили 3 випадки гострого коронарного синдрому, здійснили 3 виїзди з приводу ДТП, 2 – з приводу падіння з висоти та 2 – кримінальний травматизм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію