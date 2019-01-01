вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян попереджають про можливі дощі з градом

Волинян попереджають про можливі дощі з градом
У західній частині України сьогодні, 29 травня, пройдуть дощі з грозами.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, 29 травня в західній частині країни грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.

До слова, нещодавно негода у Ковельському районі, знищила весь урожай у селян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дощі, синоптик, прогноз, дощ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині обвалилася шахта з гірниками: є загиблі
Сьогодні, 10:07
У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 09:42
У волинянку влучила блискавка: жінка загинула
Сьогодні, 09:40
На Волині селяни у відчаї через знищений градом врожай. ВІДЕО
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
«Цінуйте парасолі»: синоптик озвучила невтішний прогноз погоди «Цінуйте парасолі»: синоптик озвучила невтішний прогноз погоди
09 травень, 11:26
В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози В Україні на вихідних пройдуть дощі і грози
02 травень, 11:49
Готуйте парасолі: синоптики прогнозують дощі Готуйте парасолі: синоптики прогнозують дощі
18 березень, 13:24
Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні Комусь – вигулювати купальники, а комусь – рятуватись від грози: погода на вихідні в Україні
17 травень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині обвалилася шахта з гірниками: є загиблі
Сьогодні, 10:07
 0
У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 0
Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 09:42
 0
У волинянку влучила блискавка: жінка загинула
Сьогодні, 09:40
 0
На Волині селяни у відчаї через знищений градом врожай. ВІДЕО
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿