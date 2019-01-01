Волинян попереджають про можливі дощі з градом





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За даними УкрГідрометцентру, 29 травня в західній частині країни грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.



До слова, нещодавно негода у Ковельському районі,

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