Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 09:42
У західній частині України сьогодні, 29 травня, пройдуть дощі з грозами.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 29 травня в західній частині країни грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
До слова, нещодавно негода у Ковельському районі, знищила весь урожай у селян.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За даними УкрГідрометцентру, 29 травня в західній частині країни грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомлені.
До слова, нещодавно негода у Ковельському районі, знищила весь урожай у селян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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