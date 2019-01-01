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У «Промені» – знижки на солодощі у кафе «Ring Coffee»*

У «Промені» – знижки на солодощі у кафе «Ring Coffee»*
Літо – час для насолод. Саме тому Ring Coffee запрошує на смачні десерти з неймовірною знижкою. Після 20:00 всі солодощі та тортики дешевше на 30%, а після 22:00 – на 50%.

Ми створюємо гарний настрій лучанам щодня. Саме для цього створена
кондитерська-пекарня Ring Coffee. Тут завжди свіжі десерти, торти сучасного дизайну і прекрасні посмішки барист, що зустрічають вас з 8:00 до 23:00 щодня.

До того ж, у Ring Coffee створюють справжні шедеври за індивідуальним замовленням. Candy Bar, торти до днів народжень, на весілля і будь-яке свято, що залишить яскравий слід у вашій пам’яті. Величезний вибір і золоті руки кондитерів – гарантія найкращого результату.

Заходьте в гості з 8:00 до 23:00 на 4 поверх РЦ «Промінь».

Або телефонуйте, щоб замовити свій ідеальний торт або солодкий Candy Bar:

+380 (73) 116 17 18 або +380 (98) 774 06 82.

«Шукайте нас в Instagram та підписуйтеся на сторінку @ringcoffee», – йдеться у повідомленні.
У «Промені» – знижки на солодощі у кафе «Ring Coffee»*
У «Промені» – знижки на солодощі у кафе «Ring Coffee»*
У «Промені» – знижки на солодощі у кафе «Ring Coffee»*

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Теги: РЦ «Промінь»
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