На Волині чоловіки масово «косять» від армії

На Волині основною проблемою з якою стикаються посадові особи військових комісаріатів – небажання чоловіків проходити строкову військову службу.Про це йшлося на селекторній нараді у Волинській ОДА, яка відбулася сьогодні, 29 травня, - йдеться на сторінці Олександра Савченка у facebook."Питання оборони держави ми повинні вирішувати в першу чергу. Ми проводимо навчання, польові збори, а військові комісаріати не отримують підтримку від органів влади — РДА та ОТГ. Коштів в Міноборони на все не вистачає, тому ми на місцях маємо залучати соціально відповідальний бізнес, аби забезпечити елементарне – трансфер особового складу до місць збору. Треба більш серйозно відноситися до цього. Максимальна кількість волинян мають пройти навчання з територіальної оборони. Молодь має навчитися тримати зброю в руках та обороняти державу в час, коли країна воює", – зазначив Олександр Савченко.Щодо заходів територіальної оборони області у 2019 році, за словами Юрія Пуйка, на сьогоднішній день заплановані заходи виконали вчасно та в повному обсязі.Проблемним питанням є забезпечення наповнення команд військовозобов`язаними на червневий збір. На сьогодні забезпечено близько 50% від визначеної кількості військових. Однак, усі відповідальні структури працюють над тим, аби доукомплектувати команди офіцерами запасу.Варто зауважити, що за результатами роботи в першому кварталі Волинь має четверте місце серед восьми інших областей, підпорядкованих оперативному командуванню Захід.Не менш важливим та проблемним є питання весняного призову громадян на строкову військову службу.Станом на сьогоднішній день до військових частин направили 389 призовників. Найкращі показники – в Маневицькому, Горохівському, Рожищенському, Володимир-Волинському та Ковельському районах. Не виконують план — місто Нововолинськ (8 призовників із запланованих 43), Шацький район (5 з 18), Старовижівський (10 з 31), Луцький (21 з 60), Ратнівський (20 з 57), Камінь – Каширський (22 з 59), Ківерцівський (21 з 58), Любомльський (15 з 39) та місто Луцьк (42 з 95).Основною проблемою з якою стикаються посадові особи військових комісаріатів – небажання громадян проходити строкову військову службу. Переважна кількість призовників, порушуючи законодавство, не з`являються до військових комісаріатів на комісії. Неявка складає – 7152 чоловіки, це 54% від кількості викликаних.Варто зазначити, що цього тижня область має відправити 57 призовників, а загалом до плану не вистачає — 152.Таким чином, під час наради обговорили шляхи виконання плану Кабміну щодо кількості призовників від Волинської області. Комісаріати, які не забезпечили заплановану кількість призовників, працюватимуть у посиленому режимі.