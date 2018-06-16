На фестивалі повітряних куль у Луцьку обіцяють вражаюче світіння аеростатів





Про це повідомляють організатори.



Щорічний повітроплавний фестиваль «Аеросфера» відбудеться вже вдруге. Під час заходу у небо піднімуться близько 10 повітряних куль, кожна з яких вище п’ятиповерхового будинку. Цьогорічний фестиваль буде міжнародним. Повітроплавні екіпажі прибудуть із різних куточків України та навіть із Німеччини, щоб вразити глядачів сяйвом аеростатів та майстерністю виконання польотів.

Вхід на фестиваль повітряних куль безкоштовний.



Учасники, які матимуть бажання здійснити політ на повітряній кулі під час фестивалю, зможуть це зробити, попередньо придбавши політ на



Нагадаємо, протягом двох днів



- Бульбашкове шоу креативної агенції Art Project та Юлії Стасюк

- Бабл фест, безкоштовні майстер класи (плетіння ззачісок, аквагрим тощо), конкурси для наймолодших лучан, ГО «Ми плюс»

- Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з Наталією Гуркіною

- Родинні спортивні змагання (з призами  ) від КЗ «Спорт для всіх»

- Майстерки з виготовлення повітряних куль від Арт-локації «Творчий калейдоскоп»

- Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді

- Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії «Маленький Хогвартс»

- Майстерки з гончарства та розмальовування глини, ГО «Зірка надії»



Тривалість вищеперелічених активностей щодня 15:00-19:00. Список компонентів програми постійно доповнюватимуть, тож згодом оприлюднять детальну програму та мапу локації.



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Окрім цього, на території карнавалу буде постійно функціонувати зона атракціонів для дітей та дорослих.



Також на локації працюватимуть веселі аніматори, фудкорт для всієї родини, музична сцена і, звісно, повітряні кулі.



Тож кличуть брати бульбашки, пледи, каремати, гарний настрій і приходити в суботу і неділю святкувати разом. Тривалість карнавалу щодня 15:00-22:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього тижня у Луцьку відбудеться карнавал повітряних куль Аеросфера 2019. На території колишнього іподрому (парк ім. Лесі Українки) 1-2 червня лучан чекатиме незабутнє шоу з майже 10 повітряними кулями. Окрім того, 1 червня обіцяють вряжаюче світіння аеростатів після заходу сонця.Про це повідомляють організатори.Щорічний повітроплавний фестиваль «Аеросфера» відбудеться вже вдруге. Під час заходу у небо піднімуться близько 10 повітряних куль, кожна з яких вище п’ятиповерхового будинку. Цьогорічний фестиваль буде міжнародним. Повітроплавні екіпажі прибудуть із різних куточків України та навіть із Німеччини, щоб вразити глядачів сяйвом аеростатів та майстерністю виконання польотів.Вхід на фестиваль повітряних куль безкоштовний.Учасники, які матимуть бажання здійснити політ на повітряній кулі під час фестивалю, зможуть це зробити, попередньо придбавши політ на сайті Нагадаємо, протягом двох днів лучани зможуть відвідати - Бульбашкове шоу креативної агенції Art Project та- Бабл фест, безкоштовні майстер класи (плетіння ззачісок, аквагрим тощо), конкурси для наймолодших лучан, ГО «Ми плюс»- Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з- Родинні спортивні змагання (з призами  ) від КЗ «Спорт для всіх»- Майстерки з виготовлення повітряних куль від Арт-локації «Творчий калейдоскоп»- Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді- Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії «Маленький Хогвартс»- Майстерки з гончарства та розмальовування глини, ГО «Зірка надії»Тривалість вищеперелічених активностей щодня 15:00-19:00. Список компонентів програми постійно доповнюватимуть, тож згодом оприлюднять детальну програму та мапу локації.Окрім цього, на території карнавалу буде постійно функціонувати зона атракціонів для дітей та дорослих.Також на локації працюватимуть веселі аніматори, фудкорт для всієї родини, музична сцена і, звісно, повітряні кулі.Тож кличуть брати бульбашки, пледи, каремати, гарний настрій і приходити в суботу і неділю святкувати разом. Тривалість карнавалу щодня 15:00-22:00.

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