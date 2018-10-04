До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО
Сьогодні, 14:19
До Луцького зоопарку привезли корову породи Гайленд.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко.
«Сьогодні на одну руденьку дівчинку у Нашому зоопарку стало більше
Дякуємо колегам з РівнеЗоо», – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко.
«Сьогодні на одну руденьку дівчинку у Нашому зоопарку стало більше
Дякуємо колегам з РівнеЗоо», – йдеться у дописі.
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