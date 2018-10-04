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До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО

До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО
До Луцького зоопарку привезли корову породи Гайленд.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко.

«Сьогодні на одну руденьку дівчинку у Нашому зоопарку стало більше

Дякуємо колегам з РівнеЗоо», – йдеться у дописі.
До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО
До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО
До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО

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Теги: тварина, Луцьк, зоопарк
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