До луцького звіринцю привезли ще одну тваринку. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко.



«Сьогодні на одну руденьку дівчинку у Нашому зоопарку стало більше



Дякуємо колегам з РівнеЗоо», – йдеться у дописі.



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