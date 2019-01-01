Мер Тернополя розповів луцьким журналістам, чому у «файному» в раді не чубляться
Сьогодні, 22:37
Швидко сформувати більшість та працювати в інтересах громадах вдається тоді, коли місцева рада має за мету розвинути місто та громаду.
Про це в інтерв’ю команді «Протилежного Погляду LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Інформує ІА "Конкурент".
Ведуча Луїза Каримова запитала міського голову, чи швидко йому вдалося сформувати більшість в раді. Він зазначив, що в Тернополі після виборів мандати здобули проєвропейські, промайданівські політики. Відповідно, кардинальних розходжень в думах не було.
«Дуже швидко вдалося сформувати більшість. Практично по всім питанням, що стосуються життєдіяльності міста (програми, питання бюджету чи фінансування), завжди рішення підтримуються майже одноголосно. Звичайно, є питання, які можуть викликати дискусії. Але нам вдалося зробити так, що це є робочі дискусії. Випадки, коли хто із депутатів намагається використати для себе особисто чи політичних потреб раду – це одиничні випадки. Через те, що є розуміння між депутатами, співпраця між міським головою, депутатами, виконавчими органами, саме тому вдається реалізовувати будь-які програми. Всі зацікавлені в успішній реалізації», – зазначив мер Тернополя.
Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.
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Про це в інтерв’ю команді «Протилежного Погляду LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Інформує ІА "Конкурент".
Ведуча Луїза Каримова запитала міського голову, чи швидко йому вдалося сформувати більшість в раді. Він зазначив, що в Тернополі після виборів мандати здобули проєвропейські, промайданівські політики. Відповідно, кардинальних розходжень в думах не було.
«Дуже швидко вдалося сформувати більшість. Практично по всім питанням, що стосуються життєдіяльності міста (програми, питання бюджету чи фінансування), завжди рішення підтримуються майже одноголосно. Звичайно, є питання, які можуть викликати дискусії. Але нам вдалося зробити так, що це є робочі дискусії. Випадки, коли хто із депутатів намагається використати для себе особисто чи політичних потреб раду – це одиничні випадки. Через те, що є розуміння між депутатами, співпраця між міським головою, депутатами, виконавчими органами, саме тому вдається реалізовувати будь-які програми. Всі зацікавлені в успішній реалізації», – зазначив мер Тернополя.
Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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