Мер Тернополя розповів луцьким журналістам, чому у «файному» в раді не чубляться





Про це в інтерв’ю команді «Протилежного Погляду LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Інформує



Ведуча Луїза Каримова запитала міського голову, чи швидко йому вдалося сформувати більшість в раді. Він зазначив, що в Тернополі після виборів мандати здобули проєвропейські, промайданівські політики. Відповідно, кардинальних розходжень в думах не було.



«Дуже швидко вдалося сформувати більшість. Практично по всім питанням, що стосуються життєдіяльності міста (програми, питання бюджету чи фінансування), завжди рішення підтримуються майже одноголосно. Звичайно, є питання, які можуть викликати дискусії. Але нам вдалося зробити так, що це є робочі дискусії. Випадки, коли хто із депутатів намагається використати для себе особисто чи політичних потреб раду – це одиничні випадки. Через те, що є розуміння між депутатами, співпраця між міським головою, депутатами, виконавчими органами, саме тому вдається реалізовувати будь-які програми. Всі зацікавлені в успішній реалізації», – зазначив мер Тернополя.



Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Борисом Філатовим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Швидко сформувати більшість та працювати в інтересах громадах вдається тоді, коли місцева рада має за мету розвинути місто та громаду.Про це в інтерв’ю команді «Протилежного Погляду LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя. Інформує ІА "Конкурент" Ведучазапитала міського голову, чи швидко йому вдалося сформувати більшість в раді. Він зазначив, що в Тернополі після виборів мандати здобули проєвропейські, промайданівські політики. Відповідно, кардинальних розходжень в думах не було.«Дуже швидко вдалося сформувати більшість. Практично по всім питанням, що стосуються життєдіяльності міста (програми, питання бюджету чи фінансування), завжди рішення підтримуються майже одноголосно. Звичайно, є питання, які можуть викликати дискусії. Але нам вдалося зробити так, що це є робочі дискусії. Випадки, коли хто із депутатів намагається використати для себе особисто чи політичних потреб раду – це одиничні випадки. Через те, що є розуміння між депутатами, співпраця між міським головою, депутатами, виконавчими органами, саме тому вдається реалізовувати будь-які програми. Всі зацікавлені в успішній реалізації», – зазначив мер Тернополя.Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра

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