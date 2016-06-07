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На Волині з браконьєрських сіток визволили більше 30 кілограмів карася. ВІДЕО

На Волині з браконьєрських сіток визволили більше 30 кілограмів карася. ВІДЕО
Чесні рибалки – проти заборонених знарядь лову. У селі Суходоли Володимир-Волинського району рибалки-любителі воблером зачепили сітку.

Трішки витягнувши її, викликали рибпатруль. Нововолинські охоронці природи прибули за менш, як годину. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Сітки вилучили. Загалом з них звільнили більше 30 кілограмів карася, який, за словами інспекторів держрибагентства, якраз ішов на нерест.

Цього разу винуватців не виявили. Рибінспектори кажуть, що власник сіток може навіть стояти на березі і споглядати, як знищують його майно, але не викаже свою причетність. Згідно із законодавством за порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу від 34 гривень і аж до кримінальної відповідальності.

Нині в області в судах перебувають дві такі кримінальні справи. Працівники Управління Держрибагентства в області переконані, що розгляд їх затягують.


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Теги: риба, нерест, браконьєр, сітка, Суходоли
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