На Волині з браконьєрських сіток визволили більше 30 кілограмів карася. ВІДЕО





Трішки витягнувши її, викликали рибпатруль. Нововолинські охоронці природи прибули за менш, як годину. Про це йдеться в сюжеті



Сітки вилучили. Загалом з них звільнили більше 30 кілограмів карася, який, за словами інспекторів держрибагентства, якраз ішов на нерест.



Цього разу винуватців не виявили. Рибінспектори кажуть, що власник сіток може навіть стояти на березі і споглядати, як знищують його майно, але не викаже свою причетність. Згідно із законодавством за порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу від 34 гривень і аж до кримінальної відповідальності.



Нині в області в судах перебувають дві такі кримінальні справи. Працівники Управління Держрибагентства в області переконані, що розгляд їх затягують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чесні рибалки – проти заборонених знарядь лову. У селі Суходоли Володимир-Волинського району рибалки-любителі воблером зачепили сітку.Трішки витягнувши її, викликали рибпатруль. Нововолинські охоронці природи прибули за менш, як годину. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Сітки вилучили. Загалом з них звільнили більше 30 кілограмів карася, який, за словами інспекторів держрибагентства, якраз ішов на нерест.Цього разу винуватців не виявили. Рибінспектори кажуть, що власник сіток може навіть стояти на березі і споглядати, як знищують його майно, але не викаже свою причетність. Згідно із законодавством за порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу від 34 гривень і аж до кримінальної відповідальності.Нині в області в судах перебувають дві такі кримінальні справи. Працівники Управління Держрибагентства в області переконані, що розгляд їх затягують.

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